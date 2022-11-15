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5年前發文炸解放軍軍營 港男被判囚4年半

記者賴錦宏／綜合報導
香港27歲大專男生五年前發貼文稱，要炸解放軍軍營後被捕，被判監四年半。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港27歲大專男生五年前發貼文稱，要炸解放軍軍營後被捕，被判監四年半。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港27歲大專男生五年前在香港高登討論區發貼文稱，要炸解放軍軍營後被捕，經審訊後被定罪，14日被判監四年半。

據香港明報報導，該男生2017年以「不排除製作硝酸甘油炸藥轟炸解放軍軍營」為題，在高登討論區發貼文，翌年被捕。他否認一項煽惑他人製造爆炸品罪，經審訊後罪成，還押至14日在區域法院判刑。

暫委法官鄭紀航認為，被告的目標指向中共解放軍軍營，令案情進一步惡化，加重刑責，但考慮控方事隔三年才提控，「有不必要的延誤」及被告年輕等因素，減刑半年，判囚四年半，另指令懲教署在有需要時提供心理輔導或治療。

被告陳振銘（案發時22歲）被控於2017年11月17日在香港非法煽惑其他身分不詳的人製造爆炸品硝酸甘油。

法官鄭紀航在判刑時，引述爆炸處理科報告稱，被告煽惑他人製作8至14克的硝酸甘油炸藥，其威力在一米範圍內足以致命，在近距離也可炸斷手腳，而盛載炸藥的容器碎片則可發射至5至10米距離，效果猶如小型手鎦彈。

鄭紀航認為，硝酸甘油炸藥的殺傷力比TATP及手鎦彈更強，雖然貼文沒有提及脫敏程序，炸藥可能在送抵目標地前爆炸，但仍能令製作者或無辜巿民受傷。而被告在高登發文，足以煽惑分佈各區，受眾者可以倍數製作炸藥，後果或極其嚴重。

另外，心理報告顯示被告患有自大型妄想症，法官鄭紀航指出被告獲倫敦大學取錄，反映其智力無異常，相信他犯案時「經過深思熟慮，是有意識、有邏輯」，不會因其心理狀況減刑。

香港 解放軍 中共

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