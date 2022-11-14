巧合 港鐵兩次車門脫落事故 皆是英製列車

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港鐵13日再發生列車車門飛脫事件，一輛荃灣線列車駛入油麻地往中環方向時，因出軌而令車廂與月台發生碰撞，至少四道車門脫落。翻查資料，港鐵於去年12月2日傍晚的放工繁忙時間，亦曾於銅鑼灣站發生車門甩脫事件，惟上次是因為月台有廣告牌鬆脫撞到列車，與今次車卡脫軌不同，但已是短短一年內，兩次發生車道飛脫事件。

香港 01報導，不過巧合是，兩次「主角」都是英國 製列車，早於90年代由一間澳洲 公司全批翻新，該批車型共93列，預計會於2027年全數退役，並會改由中國製列車取代。

翻查資料，港鐵一輛港島線往堅尼地城方向的列車，亦於去年12月2日，在傍晚約6時放工時間，駛至銅鑼灣站時車門飛脫。港鐵調查後指，原因是軌道旁的一個廣告牌，其活門面板未有鎖緊，懷疑是承辦商人員沒有完全鎖好面板，而栓鎖有缺損亦未有被察覺，導致列車駛經時產生的空氣吸力，令面板晃動下向外傾，致事故列車進入月台時，第一對車門撞向廣告牌面板而脫落。

港鐵指，全線有8塊同款設計，及300塊使用活門的廣告牌，雖與事故中的活門面板不同，但都會加裝設備確保鎖緊。

翻查資料，今次涉事列車與上次銅鑼灣甩門事件同款，都是港鐵「都城嘉慕」電動列車，由英國公司都城嘉慕（Metro-Cammell）製造，該公司現時已被法國阿爾斯通收購。

港鐵於1979至1985年購入多批同款列車，至1998至1999年，此車款由一家澳洲公司翻新，其後被稱為港鐵市區線現代化列車。

港鐵於2015年原預計只購買78列8卡列車，取代使用約30年的現代化列車，但稱衡量過經濟效益後，把一份60億港元（約7.6億美元）的合約批予中國南車青島四方機車車輛股份有限公司，購買了93列8卡列車，把所有相關列車更換作該批中國製列車，當時預計所有列車2023年運到香港，2027年完成更換，而新列車亦會配合將來的新信號系統。按港鐵資料，於2021年6月底，已交付11列全新八卡重鐵列車。