我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

巧合 港鐵兩次車門脫落事故 皆是英製列車

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港鐵13日再發生列車車門飛脫事件，一輛荃灣線列車駛入油麻地往中環方向時，因出軌而令車廂與月台發生碰撞，至少四道車門脫落。翻查資料，港鐵於去年12月2日傍晚的放工繁忙時間，亦曾於銅鑼灣站發生車門甩脫事件，惟上次是因為月台有廣告牌鬆脫撞到列車，與今次車卡脫軌不同，但已是短短一年內，兩次發生車道飛脫事件。

香港01報導，不過巧合是，兩次「主角」都是英國製列車，早於90年代由一間澳洲公司全批翻新，該批車型共93列，預計會於2027年全數退役，並會改由中國製列車取代。

翻查資料，港鐵一輛港島線往堅尼地城方向的列車，亦於去年12月2日，在傍晚約6時放工時間，駛至銅鑼灣站時車門飛脫。港鐵調查後指，原因是軌道旁的一個廣告牌，其活門面板未有鎖緊，懷疑是承辦商人員沒有完全鎖好面板，而栓鎖有缺損亦未有被察覺，導致列車駛經時產生的空氣吸力，令面板晃動下向外傾，致事故列車進入月台時，第一對車門撞向廣告牌面板而脫落。

港鐵指，全線有8塊同款設計，及300塊使用活門的廣告牌，雖與事故中的活門面板不同，但都會加裝設備確保鎖緊。

翻查資料，今次涉事列車與上次銅鑼灣甩門事件同款，都是港鐵「都城嘉慕」電動列車，由英國公司都城嘉慕（Metro-Cammell）製造，該公司現時已被法國阿爾斯通收購。

港鐵於1979至1985年購入多批同款列車，至1998至1999年，此車款由一家澳洲公司翻新，其後被稱為港鐵市區線現代化列車。

港鐵於2015年原預計只購買78列8卡列車，取代使用約30年的現代化列車，但稱衡量過經濟效益後，把一份60億港元（約7.6億美元）的合約批予中國南車青島四方機車車輛股份有限公司，購買了93列8卡列車，把所有相關列車更換作該批中國製列車，當時預計所有列車2023年運到香港，2027年完成更換，而新列車亦會配合將來的新信號系統。按港鐵資料，於2021年6月底，已交付11列全新八卡重鐵列車。

澳洲 香港 英國

上一則

香港財爺悲觀港經濟 財赤估計逾128億美元

下一則

四川樂山大佛有「孿生兄弟」？誤會…是近代雕塑作品

延伸閱讀

紐約長島鐵路法拉盛緬街站 男臥軌遭撞不治

紐約長島鐵路法拉盛緬街站 男臥軌遭撞不治
香港東寶小館轉戰灣仔 「戰鬥碗」11.10再現

香港東寶小館轉戰灣仔 「戰鬥碗」11.10再現
地鐵憶舊

地鐵憶舊
HOA、公寓大樓可規範競選牌

HOA、公寓大樓可規範競選牌

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

2022-11-09 11:51
（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
上海地鐵列車外爆出火花。（取材自推特）

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

2022-11-10 22:54
中國國家主席習近平(右)會見德國總理蕭茲(左)後合照。(美聯社)

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

2022-11-07 04:00
網友日前在上海做核酸，偶遇42歲前中國職業籃球運動員姚明也去做核酸。（取材自微博）

姚明上海做核酸 發福逼近250公斤 被拍發飆嚇壞路人

2022-11-06 21:05
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00

超人氣

更多 >
亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？
李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事
不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散
民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝
買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助