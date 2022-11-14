影后林黛獨子 59歲龍宗瀚在香港家中心臟病亡

林黛是在1961年2月12日嫁給龍繩勳。(取材自微博)

已故亞洲影后林黛的獨子龍宗瀚，昨日清晨5時，在大坑寓所內突心臟病 發，被妻子發現在睡夢中失去知覺，立即召喚救護車送院，經搶救後不治，享年59歲。

綜合媒體報導，龍宗瀚1963年出生，家族身分顯赫，但十分低調。他的外祖父程思遠是前全國政協副主席，祖父龍雲則是雲南王。

據報導，龍宗瀚曾在海外留學，返港後進入懲教署工作，不久便修讀法律，並加入資深律師清洪的事務所，投身法律界；龍宗瀚的乾姊是馮寶寶，兩人感情深厚。

一代影后林黛的獨子龍宗瀚13日因心臟病發，送醫搶救不治，享年59歲 。(取材自胡國興臉書)

龍宗瀚的母親林黛是一代傳奇影后，由於一歲時喪母，他坦言對亡母談不上有深刻印象，而他現居的大坑道寓所，是母親40多年前買入的物業。父親龍繩勳為了紀念林黛，特意保留家中的原貌，屋內的設計及每件家具都是林黛生前親自挑選。在林黛死後43年，龍繩勛與兒子同樣在睡夢中辭世，享壽86歲。

報導稱，龍宗瀚早年接受港媒訪問時強調，「父親去世後，我收拾屋內物品，在父親房間找出大批亡母生前的遺物，我已把其中的物品捐給電影 博物館，當中包括母親生前用過的劇本、電影獎狀、剪報等。至於現居的寓所，我絕無意出售。」

龍宗瀚的母親林黛生於1934年，為香港影壇著名女演員，曾以「金蓮花」、「貂蟬」、「千嬌百媚」、「不了情」四度榮獲亞洲影展 影后。1957年她主演的電影「亡魂谷」更獲選入圍第7屆柏林電影節「主競賽單元」，成為柏林影展史上首部角逐大獎的華語片。

1964年7月17日，林黛在大坑道寓所房間內因服用過量安眠藥身亡，得年29歲。她死後，丈夫龍繩勳在她的墓碑上請人刻上一行字：「因家庭細故，戲走極端，弄假成真，遺恨千古。」