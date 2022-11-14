港大：疫下逾2成特殊學童遭虐 學童近視發病率升1.5倍

香港兒科醫學會13日表示，兒童的精神社會健康問題較疫情前嚴重，整體生活質素亦下降。（中通社）

香港 一項有關新冠疫情 對兒童身心健康影響的研究13日公布結果顯示，23.5%有特殊教育 需要的學童在疫情期間至少遭受一次嚴重身體虐待，1.9%經歷非常嚴重身體虐待。研究亦發現學童近視發病率為疫情前的2.5倍、近視加深速度亦上升。

綜合中通社、明報報導，香港大學兒童及青少年科學系近日完成6項研究，深入訪問逾3萬名中小學生、300名嬰幼兒、400名特殊學習需要學童以及其家庭成員。研究發現，實行社交距離措施及暫停面授課下，學童各項生活質素均呈負面趨勢，包括增胖、近視加深，甚至受嚴重虐待。研究認為政府應針對支援最受疫情衝擊者，特別是向SEN兒童家庭提供適切幫助。

特殊學童方面，約三分之二有特殊教育需要（SEN）的學童，其康復治療受到阻礙，讓學童出現情緒及過度活躍問題。

中小學生方面，研究發現，該群組人士肥胖及超重比率較疫情前上升，學童每天進行中等或以上強度體能活動的時間，只有15分鐘至30分鐘。

疫情期間，嬰幼兒接觸陽光時間不足，嬰幼兒的維他命D水平較疫情前下降13.6%。影響骨骼生長，令發育出現問題外，亦影響免疫力，有出現嚴重敏感症的風險，長遠智能發展亦有不良影響。

香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，缺乏維他命D或影響嬰幼兒吸收鈣質，甚至減低免疫功能。家長亦應與子女有更多親子互動，港府應關注兒童復課後的適應情況，鼓勵他們多做戶外運動，並加強支援有特殊教育需要學童的家庭。

團隊又於2020年4月訪問417名SEN學童及其家長，結果顯示整體生活質量明顯較差，遭受父母體罰及精神暴力的比率上升，當中23.5%兒童受身體虐待，包括摑面、頭或耳朵，1.9%遭毆打或箍頸；28.8%曾遭忽視，如獨留在家；有66%的SEN兒童康復計畫被打亂；52%被取消醫療預約。據2021年5月跟進調查，SEN兒童在康復治療受阻情况減30%，受虐減少15%，但精神暴力及忽視比例無明顯變化。

此外，內地優化入境檢疫安排至5+3，醫務衛生局局長盧寵茂13日表示，這對香港和內地人員正常流通有正面影響，亦對內地開放予國際入境有幫助。他強調，會與內地特別是深圳市政府密切溝通，希望可以增加香港前往深圳檢疫驛站的名額，便利市民回內地。