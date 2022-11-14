香港財爺悲觀港經濟 財赤估計逾128億美元

財政司司長陳茂波13日表示，今年香港經濟不樂觀，不過他呼籲大家不必太悲觀，施政報告提出不同措施，短期內如果疫情受控，將舉辦更多大型活動。（中通社）

香港 財政司司長陳茂波坦言，香港的經濟不樂觀，預計今個財政年度港府錄得逾千億元（港幣，下同，約逾128億美元）赤字是「在所難免」。

香港財政司司長陳茂波。（取材自港府新聞網）

綜合港媒報導，陳茂波13日早上出席商台節目《政好星期天》訪問時表示，現時香港市道欠佳、公司利得稅和賣地收入減少、股市及樓市亦淡靜，財政赤字預計超過千億元。他表示香港今年經濟不樂觀，但認為市民毋須悲觀，並稱港府現時坐擁約8000億元財政儲備，不是小數目，經濟不景時應該動用以撐經濟及保就業 。特首《施政報告》已提出相關措施，短期內如果疫情 受控，將舉辦更多大型活動。

香港今年第三季實質本地生產總值按年收縮4.5%，主要原因是出口數字下跌所致，由於外國經濟不太好，以及加息等因素，令外部需求減少，另外受疫情影響，香港與內地的運輸並未完全恢復，因此今年香港經濟不樂觀，但也不必太悲觀。

陳茂波說，今年香港財赤將會超過千億元，主要因為市道不好，公司利得稅萎縮、賣地收入減少等，香港作為對外經濟體，受外圍影響大，波動也較大，目前最重要是做好風險管理，預備在反彈時做得更好。

至於會否繼續推出逆周期經濟措施，他指需視乎經濟發展情況，港府即將就新一份《財政預算案》展開諮詢，屆時會聽取意見。陳茂波指出，如果經濟情況差，政府可能要採取逆周期措施「頂住」，不過還要考慮具體做法。