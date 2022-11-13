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流感季來了 香港專家示警：防「三疫夾擊」

香港新聞組／香港13日電
香港每天有逾5000宗新增個案，其中約兩成是兒童，而3歲以下幼童的疫苗接種率不足兩成，情況令人憂慮。圖為兒童接種新冠疫苗資料圖。（中通社）
香港每天有逾5000宗新增個案，其中約兩成是兒童，而3歲以下幼童的疫苗接種率不足兩成，情況令人憂慮。圖為兒童接種新冠疫苗資料圖。（中通社）

香港昨日新增5723宗新冠確診個案，並首次在當地感染個案中發現變異病毒株BF.7，再為疫情增添不穩定因素；而冬季流感高峰期將至，港府及不同專家多次提醒可能引來新冠及季節性流感「雙重夾擊」，另有專家憂心，近日在西方國家流行及呼吸道合胞病毒（RSV）也可能入侵香港，屆時香港恐出現「tridemic（三重流行）」。

文匯報報導，不同的變種病毒愈來愈多，但香港兒童的疫苗接種率仍偏低，保護屏障不足。香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強指出，日前一名未接種疫苗的31個月大男嬰染疫後併發急性腦炎，「不是普通的腦炎，是壞死性的腦炎，短時間內已出現腦水腫，腦爛的情況十分明顯。今年第五波疫情以來，不知不覺已死了10名11歲以下小朋友，當中大部分原本身體健康，只是沒打齊疫苗，免疫保護較差，不少兒童都是被身邊人傳染，令人傷心。」

「學童即使戴上口罩，也很難避免近距離空氣傳染，如果沒有接種疫苗，沒有足夠免疫保護，重症死亡風險高。」他支持在這段時間學校需要有安全的預防措施，包括要求每日進行快速測試，有助成功找出有早期病徵的潛在個案，減低學校傳播和爆發風險。

另據明報報導，衛生防護中心昨公布，正於內地流行的Omicron主流病毒株BF.7，也首次在香港現蹤，確診者是已打三劑疫苗的19歲男子。BF.7傳播力比現時在港主要流行的BA.5強，香港上月18日發現首宗BF.7輸入個案，衛生防護中心當時並未交代個案從何地赴港。

香港 疫苗 疫情

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