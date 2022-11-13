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「疫封」近三年…香港重迎旅行團 憂上演「捱飯盒」

香港新聞組／香港13日電
旅行社希望旅行團來到前落實「團進團出」，可讓旅客參觀大嶼山昂坪360等地。圖為香港昂坪纜車。（新華社資料照片）
旅行社希望旅行團來到前落實「團進團出」，可讓旅客參觀大嶼山昂坪360等地。圖為香港昂坪纜車。（新華社資料照片）

疫情影響，入境旅行團絕跡香港近三年後，兩個泰國團有望於19、20日重臨香港。負責接待的旅行社希望屆時已落實「團進團出」安排，否則最壞情況可能要團友「捱飯盒」。

旅遊業議會總幹事徐王美倫昨日透露，特區政府早前批准入境團「團進團出」安排，容許持「黃碼」團友到訪指定旅遊景點及食肆，但細節仍在商討階段，她希望能豁免團友隔天核酸檢測的規定。

文匯報報導，徐王美倫認為，「團進團出」實施後仍不會吸引大量遊客訪港，無法重振已實際停業兩年多的旅遊業，期望「旅行社鼓勵計畫」可延長一年，「長遠而言，起碼要放寬至『0+0』，才能真正促進旅遊業復甦，不然估計會有旅行社繼續結業。」

香港著名景點星光大道。（中新社資料照片）
香港著名景點星光大道。（中新社資料照片）

議員：海外旅客能回流2%已偷笑

立法會旅遊界議員姚柏良表示，「團進團出」起碼能讓入境遊有個起步，當然初期不會有很多團來港。疫情前的2018年，入境香港過夜的海外旅客多達900餘萬，「今年內如能回到2%至3%已經偷笑」。

另據明報報導，負責接待兩個泰國團的吉安旅運董事總經理黃志偉表示，旅行團抵港後如仍未實施「團進團出」，或許只能安排團友在旅遊巴或空曠地方吃「兩餸飯」及燒味飯盒，恐怕會影響香港形象。

徐王美倫表示，當局已同意「團進團出」旅行團有自由時間，旅行社雖不會主動安排買街頭小食的「掃街」行程， 但預料黃碼團友可自行買食物「行埋一邊食」（走到旁邊吃）。

至於來港後住宿安排，徐王美倫透露，政府已研究「指定酒店」機制，該批酒店可照收街客，但須表明如有旅行團旅客被驗出新冠陽性且屬輕症，可容許酒店隔離。

香港 疫情 泰國

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