紅館墜屏案調查結果出爐 受傷舞者批官方卸責

香港男團MIRROR今年7月在紅館舉行的演唱會發生意外，三名舞者受傷。（取材自微博）

香港 男團MIRROR今年7月在紅館舉行的演唱會發生意外，舞台上方的巨屏突然墜下，砸傷三名舞者，港府跨部門工作小組日前公布事故調查結果。受傷舞者李啟言（阿Mo）父親李盛林昨日發表代禱信，指事故報告「還啟言和各舞者及受影響人士一個公道」，但多名當日曾參與表演的舞者批評官方卸責。

舞者阿Mo李啟言。（取材自Instagram）

明報報導，受傷舞者張梓峯（阿峯）在社媒發文，質疑「紅館辦過這麼演唱會，有這麼多數據資料，為什麼會認為這場演唱會沒問題？為什麼會批？還是一直都是如此？夠了吧？」而當日的舞團隊長也質疑負責演唱會審批的康文署及機電署為何相信及批准主辦方的虛報數據。另一舞蹈員方方也批評政府未做好監管角色，「原來政府審批講個信字就得」（政府只聽別人說說就相信、審批了）。

康文署表示，根據紅館現行的租用規定，租用人有責任要確保其帶入紅館的各項裝置達到業內人士認可的標準，並需要聘請合適的人檢查及核實，確保安全穩固。

報導指出，香港舞台藝術從業員工會秘書張惠婷則砲轟主辦方MakerVille，「賺錢就袋晒（賺錢全放入自己口袋），出事就冇責任」。

至於勞福局長孫玉菡日前稱舞蹈公司作為雇主，未為舞蹈員買保險 ，也未報工傷。演唱會主辦單位大國文化及MakerVille昨回應稱，有為工作人員購買公眾法律責任保險，另外還購買了團體意外保險，但未提勞工 保險。

大律師吳宗鑾對此表示，主辦方聲明提及有購買公眾法律責任保險及團體意外保險，但兩者並不等同勞工保險。