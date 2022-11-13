我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

紅館墜屏案調查結果出爐 受傷舞者批官方卸責

香港新聞組／香港13日電
香港男團MIRROR今年7月在紅館舉行的演唱會發生意外，三名舞者受傷。（取材自微博）
香港男團MIRROR今年7月在紅館舉行的演唱會發生意外，三名舞者受傷。（取材自微博）

香港男團MIRROR今年7月在紅館舉行的演唱會發生意外，舞台上方的巨屏突然墜下，砸傷三名舞者，港府跨部門工作小組日前公布事故調查結果。受傷舞者李啟言（阿Mo）父親李盛林昨日發表代禱信，指事故報告「還啟言和各舞者及受影響人士一個公道」，但多名當日曾參與表演的舞者批評官方卸責。

舞者阿Mo李啟言。（取材自Instagram）
舞者阿Mo李啟言。（取材自Instagram）

明報報導，受傷舞者張梓峯（阿峯）在社媒發文，質疑「紅館辦過這麼演唱會，有這麼多數據資料，為什麼會認為這場演唱會沒問題？為什麼會批？還是一直都是如此？夠了吧？」而當日的舞團隊長也質疑負責演唱會審批的康文署及機電署為何相信及批准主辦方的虛報數據。另一舞蹈員方方也批評政府未做好監管角色，「原來政府審批講個信字就得」（政府只聽別人說說就相信、審批了）。

康文署表示，根據紅館現行的租用規定，租用人有責任要確保其帶入紅館的各項裝置達到業內人士認可的標準，並需要聘請合適的人檢查及核實，確保安全穩固。

報導指出，香港舞台藝術從業員工會秘書張惠婷則砲轟主辦方MakerVille，「賺錢就袋晒（賺錢全放入自己口袋），出事就冇責任」。

至於勞福局長孫玉菡日前稱舞蹈公司作為雇主，未為舞蹈員買保險，也未報工傷。演唱會主辦單位大國文化及MakerVille昨回應稱，有為工作人員購買公眾法律責任保險，另外還購買了團體意外保險，但未提勞工保險。

大律師吳宗鑾對此表示，主辦方聲明提及有購買公眾法律責任保險及團體意外保險，但兩者並不等同勞工保險。

保險 香港 勞工

上一則

深圳「智造」登卡達世界盃 屏幕、座椅都抗高溫

下一則

「疫封」近三年…香港重迎旅行團 憂上演「捱飯盒」

延伸閱讀

羅志祥無預警「浪漫求婚」 急喊女方：不答應就尷尬了

羅志祥無預警「浪漫求婚」 急喊女方：不答應就尷尬了
台灣著名流行女歌手張惠妹世界巡迴演唱會　芝加哥站 12/11 Hard Rock Live 隆重登場

台灣著名流行女歌手張惠妹世界巡迴演唱會　芝加哥站 12/11 Hard Rock Live 隆重登場
MIRROR紅館意外 承辦商裝置重量少報2萬磅 5人涉案被捕

MIRROR紅館意外 承辦商裝置重量少報2萬磅 5人涉案被捕
老影片赫見粉絲「拿手機」聽貓王演唱會 網驚：時空旅行

老影片赫見粉絲「拿手機」聽貓王演唱會 網驚：時空旅行

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

2022-11-09 11:51
網上流傳疑吳女照片。（取材自微博）

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

2022-11-05 11:00
上海地鐵列車外爆出火花。（取材自推特）

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

2022-11-10 22:54
中國國家主席習近平(右)會見德國總理蕭茲(左)後合照。(美聯社)

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

2022-11-07 04:00
網友日前在上海做核酸，偶遇42歲前中國職業籃球運動員姚明也去做核酸。（取材自微博）

姚明上海做核酸 發福逼近250公斤 被拍發飆嚇壞路人

2022-11-06 21:05
圖為北京市東城區一處核酸檢測點。記者林則宏／攝影

赴中現曙光？入境航班不再熔斷 隔離時間縮短

2022-11-11 11:52

超人氣

更多 >
FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家
海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人
期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數
馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄
矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票