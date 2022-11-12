港大歷史建築 語音導賞徜徉111年風華

參觀港大只要掃描二維碼，就可聽取各歷史建築的語音導賞。（取材自臉書）

適逢香港 大學成立111周年，香港大學、發展局文物保育專員辦事處和古物古蹟 辦事處共同策劃的「賞·識港大歷史建築」項目11日舉行開幕禮，由發展局局長甯漢豪和港大校長張翔主禮。

文匯報報導，「賞·識港大歷史建築」語音導賞涵蓋港大校園及附近13幢歷史建築，其中7幢建築的外部已被列為法定古蹟，包括本部大樓、大學堂、孔慶熒樓、鄧志昂樓，馮平山樓、儀禮堂及梅堂，以及6幢被評級歷史建築與水務相關的設施。

甯漢豪指出，在文物保育的紮實基礎上，將珍貴的歷史建築向大眾推廣，並將歷史文化傳承，令香港成為更有氣質、更有味道的宜居城市。

張翔表示，過往一些未能親身到港大校園或行動不便的人士，可透過語音導賞技術共享古蹟之旅。作為歷史的守護者，港大將成立一個特別基金，善用新科技帶來的機遇，用以推廣保育大學的歷史建築，包括推出一系列非同質化代幣（NFT）精彩藝術作品，展示港大由1911年至今的重要里程。

「賞·識港大歷史建築」項目下的法定古蹟和歷史建築均加設二維碼（QR Code），參觀者利用智能手機 掃描後，即可聽取各歷史建築的語音導賞，了解這些歷史建築背後的故事，欣賞其建築特色，感受每座建築物的建築美學精髓