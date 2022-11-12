香港瞭望／草間彌生單槍匹馬 南瓜治癒香江

草間彌生在香港M+博物館展出逾200件作品。（Getty Images）

11月12日開始，「草間彌生」這個大名會熱爆香港 ，就算不大懂草間彌生是何方神聖的港人，從這天也會知道那個「日本南瓜」又來了香港。如果說草間彌生之前到香港，是為「動感之都」增磚添瓦，這回則如策展人所說，草間的藝術具治癒心靈力量，她這回要來助力治癒香港。

作為藝術家的草間彌生，對當代藝術如何的舉足輕重自不待言，很多人認識她，是由她的南瓜而起。2021年羅芙奧秋拍，草間彌生的「南瓜」雕塑 就曾創下新紀錄450萬美元。2018年4月，草間彌生的南瓜就曾坐落香港中環海濱，次年又被安置到香港摩天大樓頂，當時香港人還沒那麼多愁緒，只是掀起一陣打卡熱。

草間彌生今次再到香港，有很大不同，首先是陣仗超大，數創紀錄。香港的M+博物館 ，12日起開展的「草間彌生：1945年至今」展覽，展出逾200件作品，包括1960年的「太平洋」、1992年的「性愛執念」。2015年的「自畫像」等。

如果只是一個例行展事，還不能道出香港今次對草間彌生的厚望。今次展覽有多個特別安排，比如引來草間彌生三個全新作品，即「圓點執念─渴望天堂的愛」、「南瓜」，及M+委約創作的「神經的死亡」。

展覽時間將為期半年，這在個人回顧展中也算少見。但更少見的，還是今次展覽將穿行港九，透過港鐵列車，將草間的藝術呈現在百萬計港人面前。香港M+博物館與港鐵公司合作，裝置了草間彌生藝術作品主題列車，港人不論去不去看展覽，都可以走進草間的藝術世界。

草間彌生打動無數人的來因，其中之一是以藝術創作來治療她心中的創傷。香港的策展人說，藝術聯繫人心，草間用作品向觀眾傳遞愛和希望的心意，具治癒心靈力量。是以香港有人以「狂亂人間一點治癒」為題，來介紹草間彌生和她的展覽。

香港也正亟待治癒者。今年3月，香港本地大學的研究說，有1成港人已現臨床憂鬱症狀，1成4港人疑似焦慮，已是上次金融危機13年來的最高。

調查者和研究者們，看來都沒為香港開出有效的藥方，於是香港文化界有人希望，90高齡的草間彌生單槍匹馬而來，可以用她的南瓜和斑點，成功治癒香港。