入境內地5+3 港漂雀躍返鄉：少隔離2天省近千酒店費

隨著內地調整為「5+3」防疫限制，令不少在港奮鬥的港漂們感到開心，盼望今年底回家時，入境隔離期可再放寬。（歐新社）

中共中央政治局常委會10日召開會議聽取新冠肺炎疫情防控工作匯報，研究部署進一步優化防控工作的20條措施。國務院 聯防聯控機制11日即發布通知，將入境人員「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」最令港人興奮。

文匯報報導，調整新冠防疫措施的消息令不少想返回內地探親、經商的港人感到雀躍，更令在港奮鬥的港漂們感到開心。有在港多年的港漂已三年沒有回內地探親，盼望今年底回家時，入境隔離期及相關措施會繼續放寬，讓他們回家更輕鬆。

在新措施方面，官方首次明確將啟動「閉環泡泡」。政策指出，對於入境重要商務人員、體育團組等，「點對點」轉運至免隔離閉環管理區（「閉環泡泡」)，開展商務、訓練、比賽等活動，期間賦碼管理，不可離開管理區。

在港讀書及工作多年的內地人甘小姐已三年沒回福建探望父母，在昨日得悉內地入境隔離期縮短至「5+3」的消息後，開心不已。她與男友預備請半個月的假返內地，不打算停留至過年，「可以拿的假沒有那麼多，還要扣除隔離時間，就只剩下7天在家陪父母。」

另據報導，港人程小姐說：「之前回一趟內地實在是不容易，尤其是隔離『14＋7的時候』，基本都不敢考慮回去。」她今年9月回汕頭鄉下照顧父母，聽到內地入境限制調整為「5＋3」，立刻決定先回港照顧家庭，短期內再回內地探望父母，「這樣方便了不少，而且少了兩天集中隔離，也節省了近1000元的隔離酒店費用。對需要到內地探親或處理事務的人來說，絕對是佳音。」

香港 商界對此亦感雀躍，香港廠商會會長史立德指出，「5+3」不但可以加快「健康驛站」的流轉速度，亦進一步節省商界、市民回內地經商、探親的時間和金錢成本。尤其年關將至，新安排方便商界回內地籌備明年的業務，亦便利市民回鄉探親。

新推出的「閉環泡泡」安排，史立德相信，此安排可以方便更多港商回內地參與展覽會和商務交流，把握「內循環」機遇。他希望內地有關部門可以公布更多細節，例如重要商務人員的定義、申請辦法等。

對內地同時取消入境航班熔斷機制 ，並將登機前48小時內的核酸檢測 陰性證明由2次減少至1次，為入境旅客提供便利。史立德認為，新安排有助增加航班運力，帶動機票價格回落，而港人可以選擇先飛到內地其他省市，再經陸路進入廣東省，減少廣東省「健康驛站」供應緊張的情況。