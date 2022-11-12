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港MIRROR紅館墜屏案調查出爐 裝置重量短報2萬磅 拘5人

香港新聞組／香港12日電
香港西九龍總區刑事部警司鍾雅倫，11日在西九龍總區警察總部召開記者會，交代拘捕行動及公布調查報告。（中通社）
香港西九龍總區刑事部警司鍾雅倫，11日在西九龍總區警察總部召開記者會，交代拘捕行動及公布調查報告。（中通社）

香港男團MIRROR紅館演唱會今年7月發生嚴重事故，巨屏突墜下擊傷包括李啟言（阿MO）在內的三名舞蹈員，事隔逾三個月，港府11日公布意外調查報告結果，承辦商裝置重量少報2萬磅1509磅（約9756公斤），紅館意外的三主因分別為鋼索金屬疲勞、護繩器磨蝕、螺絲斷裂，已無安全係數可言；警方昨日以涉嫌「欺詐」及「容許物件由高處墮下」拘捕5人。

綜合港媒報導，11日大批記者在阿Mo留醫的伊利沙伯醫院守候，未見其父母現身。港媒提出建議，當局除依法檢控和嚴懲涉案人士外，更應盡快設法堵塞有關漏洞，避免類似事件重演。

紅館墜屏事件疑涉人為疏忽，警方昨以涉嫌「欺詐」及「容許物件由高處墜下」拘捕五名總承辦商藝能工程及次承辦商協興隆舞台工程的高級職員，包括業務總監、技術統籌等，所有人仍被扣查。

MIRROR7月在紅館演唱會發生大型事故。（取材自微博）
MIRROR7月在紅館演唱會發生大型事故。（取材自微博）

立法會議員葛珮帆認為承辦商虛報資料，又無採取措施確保裝置安全，是極度不負責任，當局應追究責任；又指康文署難辭其咎，在審視承辦商提供的文件時未加以核實。她建議全面檢討現時審批租用場地程序。

警方調查發現升降裝置安裝後未經工程師檢查，以及藝能在提交的工程文件中作出虛報，把整體舞台裝置減重77%，即報少了2萬1509磅，誤導康樂及文化事務署，以盡快得到演出許可。業界人士對此感到驚愕：「太恐怖，如此大型演唱會，怎可能沒請工程師檢查舞台裝置。」亦有結構工程師指裝置申報與實際重量相差過大，已無安全係數可言。

此外，港府調查後亦判斷舞蹈員是以雇員身分參與演出，舞蹈公司未報工傷，無買保險，港府考慮就此作出檢控。　　

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，場地租用人違反兩項租用條款規定，包括申報時誇大懸吊屏幕鋼索的安全系數，另合資格專業人士亦未有進行妥善工程監督。

社會亦關注舞蹈員的勞工權益。勞工及福利局局長孫玉菡表示，舞蹈員是以雇員身分參與演出，有關公司並無呈報工傷，亦未為雇員購買勞工保險，港府將根據雇員補償條例，檢控有關公司。　　

此外，警方也表示，發現有工程員工蓄意虛報裝置及機械組件重量，把整體舞台裝置減重77%，即報少了2萬1509磅（約9756公斤），意圖盡快得到演出許可。　　

當日，警方以「欺詐」及「容許物件從高處墜下」等罪，拘捕負責演唱會工程總承辦商「藝能工程有限公司」的 4名員工，還拘捕負責舞台工程「協興隆舞台工程有限公司」的1名男員工。警方不排除有進一步拘捕行動。

勞工 保險 減重

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