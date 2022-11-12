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無藍碼被拒參加港網球賽 旅客索償2.9億美元

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港月初舉辦「鄉村俱樂部壯年網球錦標賽」，一名從亞美尼亞赴港參賽的旅客疑無法出示「安心出行」藍碼被拒入場。他日前入稟高院，向賽事主辦單位和人員追討22.75億港元（約2.9億美元），要求法庭將相關人員逐出香港。

明報報導，根據國際網球總會網站，原告Xu Rui Bin與一名55歲內地網球手同名，被告為香港鄉村俱樂部、香港元老網球總會、鄉村俱樂部主席Peter N. Roberts和副主席C. Louis Shih，以及Frederick Wong。

報導稱，原告在入稟狀表示，他從亞美尼亞赴港參加「鄉村俱樂部壯年網球錦標賽」，事前已打兩針。他5日向場地職員展示疫苗接種紀錄，對方要求他出示「安心出行」藍碼，擾攘一番仍無法掃描針紙，最終被拒入場。

據報導，原告指早前進入法院不必出示藍碼，故要求香港鄉村俱樂部和香港元老網球總會各賠償10億元。原告亦向三名相關人士追討9000萬及9500萬元不等，且要求三人離開香港。

報導說，根據網站資料，有關賽事於本月5日至11日舉行，參賽者均通過網上報名，總獎金5萬美元（約39萬港元）。

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