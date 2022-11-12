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大灣區航空12.1首航香港─台北 每周5天、1天4班

記者戴瑞芬／香港12日電
大灣區航空宣布，12月1日首航香港至台北航線，每周5天、一日四班。（取材自中國民用航空網）
大灣區航空宣布，12月1日首航香港至台北航線，每周5天、一日四班。（取材自中國民用航空網）

灣區航空昨表示，12月1日將首航香港至台北航線，預定每周會有5天、一天4班客機往返香港與台北。

大灣區航空是祖籍汕頭的深圳商人、東海集團董事長黃楚標創辦，黃楚標由房地產行業起家，被媒體稱為「深圳李嘉誠」。他在深圳創建東海集團，90年代在深圳拿下了大量優質土地，開發了東海花園、東海國際公寓等高端建案。

香港商報報導，東海集團業務涵蓋房地產、航空、酒店、物業和裝修。黃楚標還是深圳企業家聯誼會「同心俱樂部」的元老，擔任俱樂部常務副主席務。同心俱樂部極為低調神祕，該俱樂部的常務副主席包括馬化騰、王傳福、王衛等諸多商業大佬。

民航則是東海集團繼房地產之後的第二大業務。黃楚標在2002年11月在深圳註冊成立東海航空，是中國大陸首家民營中外合資航空公司，2006年首次商業飛行，2014年開始客運運輸。主基地位於深圳，擁有23架客機，執飛93條國內外航線。

在東海航空之後，黃楚標2010年5月24日再註冊成立大灣區航空公司，是為了響應大陸發展粵港澳大灣區的戰略。但歷經多次更名，包括東海航空（香港）、香港紫荊航空，2020年7月改為大灣區航空，直到今年2月21日取得香港空運牌照頒發運營牌照。

大灣區航空航線起航點為香港國際機場，計畫發展104個航點，其中，有48個航點為中國大陸城市，有4個航點在台灣，其餘航點包括東京、首爾、曼谷等亞太地區城市為主。

大灣區航空定位為低成本航空公司（廉航），除客運，也有貨運和郵件服務。

大灣區航空首條航線是在7月底開展來往曼谷至香港航班，每周運營兩班；香港至台北航線是第二條；下一步預定2023年1月12日首航香港至日本成田航線，暫定起每日一班。

香港 灣區 航線

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