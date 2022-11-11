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MIRROR紅館意外 承辦商裝置重量少報2萬磅 5人涉案被捕

中通社／香港月11日電　
香港MIRROR於今年7月紅館演唱會發生大型事故。（取材自微博）
香港MIRROR於今年7月紅館演唱會發生大型事故。（取材自微博）

香港男團MIRROR紅館演唱會今年7月發生嚴重事故，巨屏突墜下擊傷包括李啟言（阿MO）在內的三名舞蹈員，事隔逾三個月，港府11日公布意外調查報告結果，紅館意外3主因：鋼索金屬疲勞、護繩器磨蝕、螺絲斷裂。

香港特區政府11日公布香港人氣男團MIRROR演唱會意外的調查結果，認為意外成因包括金屬疲勞引致鋼索斷裂、懸吊系統安全系數不理想等。調查後亦判斷舞蹈員是以僱員身分參與演出，會根據條例，檢視僱主及辦商有無提供安全工作系統。　　

今年7月MIRROR在紅館舉行演唱會發生嚴重事故，大型屏幕掉下砸中舞蹈演員李啟言，致其重傷入院。　　

工作小組檢視墮下的LED屏幕等各項檢測結果後發現，吊著LED屏幕的鋼索部分鋼絲出現金屬疲勞；吊環螺絲安裝在LED屏幕構架時，並無裝上套筒螺絲扣，當一條鋼索斷裂時，另一條沒有斷裂的鋼索所繫上的吊環螺絲不勝負荷而斷開；而且墮下的LED屏幕實際重量比報稱重量重很多，令懸吊系統安全系數水平遠低於國際標準。　

香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，條款要求租用人要準備裝置的詳情，但其提交的資料明顯不準確，違反租用條款。他期望，在康文署強化場地租用機制後，可確保租用人履行租用責任，加強舞台表演安全措施。　　

社會亦關注舞蹈員的勞工權益。勞工及福利局局長孫玉菡表示，舞蹈員是以僱員身分參與演出，有關公司並無呈報工傷，亦未為僱員購買勞工保險，政府將根據僱員補償條例，檢控有關公司。　　

此外，警方也表示，發現有工程員工蓄意虛報裝置及機械組件重量，把整體舞台裝置減重77%，即報少了21,509磅，意圖盡快得到演出許可。　　

當日，警方以「欺詐」及「容許物件從高處墮下」等罪，拘捕負責演唱會工程總承辦商「藝能工程有限公司」的 4名員工，還拘捕負責舞台工程「協興隆舞台工程有限公司」的1名男員工。警方不排除有進一步拘捕行動。

11月11日，香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄和勞工及福利局局長孫玉菡就香港體育館...
11月11日，香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄和勞工及福利局局長孫玉菡就香港體育館嚴重事故調查工作舉行記者會。（中通社）
11月11日，香港西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫在西九龍總區警察總部召開記者...
11月11日，香港西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫在西九龍總區警察總部召開記者會，交代拘捕行動及公布調查報告。（中通社）

香港 勞工 檢測

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