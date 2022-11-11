MIRROR紅館意外 承辦商裝置重量少報2萬磅 5人涉案被捕

香港MIRROR於今年7月紅館演唱會發生大型事故。（取材自微博）

香港 男團MIRROR紅館演唱會今年7月發生嚴重事故，巨屏突墜下擊傷包括李啟言（阿MO）在內的三名舞蹈員，事隔逾三個月，港府11日公布意外調查報告結果，紅館意外3主因：鋼索金屬疲勞、護繩器磨蝕、螺絲斷裂。

香港特區政府11日公布香港人氣男團MIRROR演唱會意外的調查結果，認為意外成因包括金屬疲勞引致鋼索斷裂、懸吊系統安全系數不理想等。調查後亦判斷舞蹈員是以僱員身分參與演出，會根據條例，檢視僱主及辦商有無提供安全工作系統。

今年7月MIRROR在紅館舉行演唱會發生嚴重事故，大型屏幕掉下砸中舞蹈演員李啟言，致其重傷入院。

工作小組檢視墮下的LED屏幕等各項檢測 結果後發現，吊著LED屏幕的鋼索部分鋼絲出現金屬疲勞；吊環螺絲安裝在LED屏幕構架時，並無裝上套筒螺絲扣，當一條鋼索斷裂時，另一條沒有斷裂的鋼索所繫上的吊環螺絲不勝負荷而斷開；而且墮下的LED屏幕實際重量比報稱重量重很多，令懸吊系統安全系數水平遠低於國際標準。

香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，條款要求租用人要準備裝置的詳情，但其提交的資料明顯不準確，違反租用條款。他期望，在康文署強化場地租用機制後，可確保租用人履行租用責任，加強舞台表演安全措施。

社會亦關注舞蹈員的勞工 權益。勞工及福利局局長孫玉菡表示，舞蹈員是以僱員身分參與演出，有關公司並無呈報工傷，亦未為僱員購買勞工保險，政府將根據僱員補償條例，檢控有關公司。

此外，警方也表示，發現有工程員工蓄意虛報裝置及機械組件重量，把整體舞台裝置減重77%，即報少了21,509磅，意圖盡快得到演出許可。