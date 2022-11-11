14.2萬港人申請BNO 3成未滿18歲 累計13.3萬獲批

香港示意圖。(圖：shutterstock)

英國內政部 去年為持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人推出移居簽證 計畫，預計5年會有32萬名港人申請。南華早報報導，截至今年6月底，約14.2萬名港人申請BNO簽證，其中約3.86萬人是隨家人申請的18歲以下人士，約16%的申請來自英國本土。

明報報導，根據英國發表的報告，截至今年6月6日，有624份成年受養人（Adult Dependant）申請BNO簽證的個案積壓未獲處理，英國內政部表示會於今年底前處理積壓申請。

據報導，南華早報引述從英國內政部獲得數據，截至今年6月底，約14.2萬港人申請BNO簽證，當中約3.86萬人是隨家人申請的18歲以下人士，占整體申請人數約27.2%；其次是35至44歲群組，約3.26萬人申請，占整體約23%；其餘依次為45至54歲約2.78萬人申請，以及25至34歲約1.77萬人申請。以上4個年齡組別的申請人數合共占整體逾八成。翻查資料，截至今年6月，約有13.3萬人獲批BNO簽證。

另外，報導稱，英國邊境與移民獨立首席檢查員尼爾（David Neal）發表報告指出，截至今年6月6日，有624份成年受養人申請BNO簽證個案未獲處理，個別申請從2021年1月底簽證計畫開始積壓至今，有已抵英的成年受養人可能因此逾期居留。

報導說，報告指移居簽證計畫對成年受養人門檻極高，即使與親人長期同住，也要提供額外資料證明，如醫療文件；報告認為毋須這些文件亦可證明成年受養人與親人同住，又建議為積壓申請個案提供處理時間表。

報導指出，英國今年2月宣布進一步放寬BNO簽證計畫，允許1997年7月1日後出生的香港居民，只要父母任何一方持有BNO護照，亦可申請BNO簽證赴英居留，相關修訂會於11月30日起生效。