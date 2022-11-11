林鄭月娥：盼多向台宣傳一國兩制 相信修例決定正確

香港前特首林鄭月娥卸任後首度接受媒體訪問。（取材自南方網）

香港 前特首林鄭月娥 今年6月底卸任後一直深居簡出，中媒9日刊出林鄭月娥的專訪，是她退位後首次重回媒體鎂光燈。她在訪問中談及當年的修例風波（反送中 ）不可避免，並希望能多做包括向台灣人民宣傳一國兩制實踐的工作。

林鄭月娥今年6月30日卸任香港特首後，一度消失在公眾視野，鮮有出席公開場合。直至8月底，一段她在灣仔街市買菜的視頻登上社交網路成熱門話題。

南方網昨天刊出對她的專訪，訪問中有大篇幅談到被外界認為讓她無法連任的導火線──2019年的修例風波（反送中運動）。

她說，現在回想起來，這場衝突可能無可避免。因為當時我們（香港）沒有建立起維護國家安全的制度，國民教育也沒有做好，再加上有外部勢力干預香港事務。此外，在立法會內仍有不少反中亂港人士，他們反對特區政府，不願意配合香港融入國家發展大局，甚至有部分議員要求外國制裁香港，破壞香港的政治制度。這麼多負面的元素加在一起，一場比較激烈的鬥爭或者矛盾可能是無法避免。

2018年2月，香港人陳同佳涉嫌在台灣殺害女友後潛逃回香港，最終引發這場政治風暴。林鄭月娥表示，她仍然相信，香港修例去履行一個國際義務並防止香港變為逃犯天堂的決定是正確的。只是在那個時間、那些負面因素之下，爆發了那一場風暴。

林鄭月娥提到她任職五年來香港出現很多新問題。第一，香港仍未為基本法第23條立法，維護國家主權安全的制度仍未完善；第二，香港對國家歷史、民族文化的教育需要加強；第三，凡是遇到一些政治及法律的問題，香港社會很難達到一個共識；第四，香港經濟面臨巨大挑戰，特別是傳統優勢被削弱、新興產業又未冒起；第五，土地住房問題是一個深層次的民生問題。

林鄭談到退休生活時表示，有機會回內地遊歷名山大川的同時，順道到全國重點大學推廣「一國兩制」。她說，「我希望能夠多做些宣傳『一國兩制』實踐的工作，不僅對香港市民，還有內地人民、台灣人民。如果能夠準確掌握『一國兩制』的內涵，大家就會明白香港與內地的關係，有利香港更好融入國家發展大局」。