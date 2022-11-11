演活姜子牙 香港甘草演員余子明78歲病逝

余子明在「西遊記」飾演龜丞相。（取材自TVB）

曾在電視劇「封神榜」中飾演「姜子牙」為人熟知的香港 資深演員余子明10日病逝，余子明的兒子證實噩耗，並向外界表示：「多謝關心。」

香港藝人余子明10日過世，享壽78歲。（取材自Instagram）

綜合港媒報導，余子明是香港演員馮克安和馮寶寶的姊夫及馮素波妹夫。他的妻子是馮素雲。

余子明（左）在「鹿鼎記」中和陳小春對戲。（取材自微博）

今年1月，余子明因缺血性中風 在家中跌倒，此後活動能力大幅減弱，左半身暫時癱瘓，須坐輪椅，隨後一直在家休養。根據媒體報導，十天前，余子明突然病情加重，緊急送醫治療，如今傳出病逝消息，享年78歲。

余子明在「封神榜」飾演姜子牙。（取材自TVB）

余子明被譽為「甘草演員」，他在TVB效力超過40年，作品豐富，多個配角角色深入人心，如在「封神榜」中飾演姜子牙；「尋秦記」中飾演鄒衍；「鹿鼎記」中飾演澄觀大師，與陳小春 飾演的「韋小寶」有不少對手戲；在「西遊記」中飾演「龜丞相九千歲」，詼諧逗趣；還曾在電視劇「撻出愛火花中」中飾演謝霆鋒爸爸；此外還有「溏心風暴」、「法證先鋒」系列、「潛行狙擊」等百餘部劇集，出演角色都相當經典。

稍早，余子明兒子也曬出爸爸的黑白照，簡單寫下「爸，一路好走」悼念，網友留言「感謝您給我們好多回憶」、「RIP子明叔，多謝你每一個亮麗的演出」、「感謝你精湛演技，為我們這一代人演了這麼多好的電視劇」。