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香港國歌法首起定罪案 網媒記者判囚3個月

記者賴錦宏／香港11日電
東京奧運頒獎儀式播出升五星旗奏國歌畫面時，港媒記者梁恩寧公然高舉港英旗，與在場者喝倒采，涉嫌違反中國「國歌法」被捕。（取材自文匯網）
東京奧運頒獎儀式播出升五星旗奏國歌畫面時，港媒記者梁恩寧公然高舉港英旗，與在場者喝倒采，涉嫌違反中國「國歌法」被捕。（取材自文匯網）

一名香港網媒記者因在東京奧運會期間奏起中華人民共和國「國歌」時揮舞港英旗幟，被控侮辱國歌罪，10日在香港觀塘裁判法院認罪後獲判監三個月。這是中國《國歌法》在香港生效後首起定罪案件。

綜合明報等港媒報導，案情指，香港劍擊選手張家朗去年7月在東京奧運會上奪得男子花劍個人賽金牌，當日大批市民在九龍觀塘APM商場觀看賽事直播和過後的頒獎典禮，在中華人民共和國國歌義勇軍進行曲奏起時，染了一頭金髮的被告揮動一面港英旗幟，當時有市民發出噓聲及高呼「We are Hong Kong」。有市民看到被告揮動旗幟報警處理。有商場職員向被告調查，被告則展示「自由人快訊」媒體的記者證，以證明身分。

報導指出，據歷史系教授劉智鵬的專家報告，港英旗幟是香港與英國的連結，自從香港1997年回歸後已暫停使用，故被告案發時揮舞港英旗幟的行為是「屬於有意圖侮辱國歌」。

辯方向法庭求情時稱，被告梁恩寧（42歲）自小患有自閉症及低智商，就讀於特殊學校。案發時靠傷殘津貼維生及兼任義務記者，他目前已感到後悔，明白須要用合法途徑去表達意見。

但裁判官判刑時稱，案發時，市民正在歡呼及迎接香港的光榮一刻，被告卻高舉港英殖民時代的旗幟，引起在場其他人喝倒采；考慮到侮辱國旗的案例，認為監禁刑期不應少於四個月，加上被告有預謀輕蔑、鄙視及侮辱「國歌」，從而引來不同政見人士的衝突，以致出現暴力的風險，須判處監禁。

香港 東京奧運 華人

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