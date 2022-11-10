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阻止黎智英國安案聘英國大律師 港律政司上訴碰壁

香港特派員李春／香港10日電
高等法院法官上月中批准黎智英聘用英國御用大律師Tim Owen為其辯護，律政司提出上訴，9日被高等法院駁回。（中通社資料照片）
高等法院法官上月中批准黎智英聘用英國御用大律師Tim Owen為其辯護，律政司提出上訴，9日被高等法院駁回。（中通社資料照片）

香港壹傳媒創辦人黎智英被控干犯香港國安法的案件將於12月1日開審，高等法院法官上月中批准黎智英聘用英國御用大律師Tim Owen為其辯護，律政司提出上訴，昨日被高等法院駁回。律政司表示正研究判詞，以決定跟進行動。

壹傳媒創辦人黎智英被控涉嫌犯下勾結外國勢力案，早前提出「專案認許」申請，聘用英國御用大律師Tim Owen到香港為他抗辯。香港高等法院首席法官潘兆初考慮審訊牽涉「尤其艱澀、複雜」的法律議題，將影響香港本地法律發展，批准認許Tim Owen到香港出庭。

港府律政司一方提出上訴申請，阻止黎智英請英國御用大律師，指「港區國安法」是基於香港獨特的憲制框架，高度針對國家安全而設的法律，認為Tim Owen對「港區國安法」的建構和應用，沒有專業知識和經驗，又指香港的大律師有充足經驗應對。

香港高等法院上訴庭11月9日頒布書面判詞，駁回港府律政司的上訴。判詞說，原審法官過往曾處理多宗涉及香港國安法的案件，不相信他作出判決時沒考慮到法例的獨特性。同時，並沒有任何證據顯示由懂得中文的律師處理香港國安法最理想。

判詞表示，今次案件將受到境內外廣泛關注，涉及重大公眾利益的法律問題，對「港區國安法」的法理發展有深遠影響，公平審訊的觀感對施行司法公正至關重要，批准英國御用大律師越洋赴港代表黎智英一事，顯然符合公眾利益。

香港新聞組／香港10日電

文匯報報導，多名香港法律界人士昨認為，是次裁決造成的長遠影響弊大於利，特別是香港正處於國安法實施的起步階段，而黎智英案會影響香港日後的法律發展，而英國律師不僅很可能存在對用中文立法的香港國安法的理解偏差，所引用的外國案例倘獲法庭接納，只會造成混亂，或不利於香港法律的發展。

退休裁判官、大律師、香港城市大學法律系講師黃汝榮表示，縱觀總體和長遠影響，有關裁決弊大於利。在審訊期間，Owen可能會鑽空子刻意引導香港法官偏頗地理解香港國安法，影響裁決，而若他以外國案例作為辯論基礎，或會對香港國安法的發展形成惡劣影響。

香港法學交流基金會執委吳英鵬表示，案件本身具有很強的香港本地元素，應首先考慮本地的大律師。

香港 黎智英 英國

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