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港警「防騙視伏器」建功 單月截5100萬美元損失

香港新聞組／香港10日電
香港特首李家超強調任何部門都有害群之馬，如有人工作態度不熱誠、屢勸不改，便不能留下。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港特首李家超強調任何部門都有害群之馬，如有人工作態度不熱誠、屢勸不改，便不能留下。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

警方9月起推出「防騙視伏器」搜尋器，幫助市民評估詐騙及網路安全風險。網路安全及科技罪案調查科警司范俊業表示，過去一個月錄得搜尋次數為7萬4330次，當中搜尋結果為「有伏」達1萬1800次，當中超過6000次與警方已確認詐騙案件有關，估計在過去一個月已成功預警高達4億港元（約5100萬美元）損失。

大公報報導，警方正與電訊業界和銀行業界等持分者展開研究，包括如何攔截釣魚短訊及詐騙來電、移除詐騙網站、協助市民識別可疑轉數快帳戶等，以有系統方式堵截漏洞打擊詐騙活動及維持香港網路安全，強調會繼續透過與其他單位協作豐富資料來源，提升「防騙視伏器」的搜索範圍。

再有大學生誤墜網上求職刷單騙案，最終被騙超過27萬元。受害人黃小姐（化名）是一名本地大學生，上月8日在WhatsApp上收到假冒獵頭公司的騙徒訊息，聲稱只要在「軟件優化」網站點擊「優化」按鈕，40次按鈕為一組，每日最多可工作三組，以賺取0.25%佣金。工作前要投入一筆資金作墊款，起初金額只需300元，她認為數額不大，且在網上亦找到相關公司名稱，故不虞有詐，誤墜陷阱。她在完成12組的任務後，連本帶利取回約5700元，扣除其中約4700元本金即淨賺約千元。

隨後，墊款金額由300元漸遞增至8萬元，女事主唯有不斷轉帳入錢，六日內先後25次轉帳合共27.2萬元給騙徒，其中10萬及5萬元分別向親友借款，直至她要求取回本金時，騙徒以不同藉口拖延，才意識到自己受騙報警。

另一名43歲本地女子，懷疑在網上交友平台結識「男神」，被騙去2000萬元。經警方初步調查，案件列以欺騙手段取得財產，交由屯門警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

警方1日接獲43歲姓關女子報案，在「菁英交友」平台認識自稱是「馬來西亞商人」的騙徒，很快發展成網路情人。由2020年11月起，騙徒以不同藉口誘騙女事主匯款支持其生意。

至今年8月，騙徒向女事主要求更多錢，惟事主無法支付及後更失聯，事主方知受騙並報警。

根據警方過去三年數字顯示，網上情騙案呈上升趨勢，由2019年的594宗倍增至2021年的1659宗，升幅達179%。2019年有594宗，損失金額逾2億元，人均損失37萬元；2020年有905宗，升幅52%；2021年有1659宗，損失金額近6億元。

詐騙 釣魚 香港

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