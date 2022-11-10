香港維園年宵競投 攤王高出底價10倍拍出

維園年宵60攤檔9日公開競投，吸引近百名想「過肥年」的花農競投。（取材自香港電台）

香港 維園年宵市場175個攤位昨日起一連兩天舉行公開競投。隨著香港逐漸邁向復常，花農對花市的信心大增，爭相競投旺檔，全日總成交357.25萬元（港幣，下同，約45.5萬美元），平均競投價2.9萬元，較去年首日成交額升3成，最高成交價的攤位鄰近維園中央銅像，以5.6萬元拍出，是底價10.3倍。

綜合文匯報、大公報報導，昨日的競投全無冷場，打頭炮的一號檔位一推出就引起爭奪戰，經過26回叫價，以3.6萬元成交，較去年該檔位的成交價高逾6成，投得心水檔位的花農郭先生主要售賣水仙、蝴蝶蘭，他表示香港復常使市民重拾過年心情，對銷情信心十足，已預訂逾萬枝蘭花應市，冀收入更勝2021年年宵錄得的200萬元佳績。

今年初的虎年年宵市場因為第五波疫情 而煞停，因應香港近期疫情緩和，兔年年宵將於明年1月16日復辦，但繼續不設乾貨及快餐攤位，只有濕貨攤位讓花農銷售年花。

維園年宵市場昨日起率先進行競投，所有攤位底價5440元，吸引近百名想「過肥年」的花農出席競投心水攤位，全日120個攤位成交價介於8000元至5.6萬元不等，總成交額357.25萬元，比去年首日錄得的273.1萬元總成交額上升3成。其餘55個攤位，今日繼續競投。

郭先生表示，一號攤位的特別處在於市民入場就可以見到，他認為3.6萬元的成交價，比疫情前動輒六、七萬元才有交易已經算低。他表示，不擔心取消乾貨和快餐攤位會對年宵市場的生意造成衝擊，因為香港人過新春始終都要買年花，寓意「花開富貴」。

他透露，2021年曾投得4個年宵攤檔，當年計數共賺200萬元；今年初年宵被取消，他轉戰觀塘街舖，亦賺取100萬元。他亦承認疫情下，內地到港年花的運輸物流存在不確定性，運輸成本或會增加四、五成。

「蘭花大王」楊小龍第一天競得8個檔位，稱此次將會競投14個檔位，但預算 較往年偏低，對目前的成交額暫時滿意。