港銀定存息掀吸客戰 最高1年期5.5厘

香港示意圖。(圖：shutterstock)

美聯儲加息周期加上臨近年尾，香港 銀行加定存息搶存款戰越見激烈，除了大中小型實體銀行外，虛擬銀行也積極應戰，當中平安壹賬通銀行（PAOB）推出新客戶定存優惠，港元1年期定存高達5.5厘，超越富邦的5.1厘，為目前全港最高的1年期定存利息，而且最低存款門欄低至100元（港幣，下同，約12.7美元），以50萬元存款計算，一年可賺2.75萬元利息。

綜合香港01、文匯報報導，平安壹賬通公布，由即日起至2022年11月30日，全新個人客戶成功開立PAOB個人儲蓄戶口，並敍造4個月、7個月或12個月港幣定期存款，除可獲3.5厘﹑4.2厘或4.5厘基本年利率 外，更可獲額外1厘年利率。

目前市面上中小行的高息定存，不少均設置較高門欄，例如富邦起存額達100萬元，華僑永亨1年期定存息達5厘，起存額雖為20萬元，但需留意要取得該定存優惠，必須先成為資產達100萬元或以上的宏富理財客戶。至於四大行，起存額僅為1萬元，目前匯豐 連續兩周上調港元及美元定存利息，1年港元定期加0.4厘，至4.1厘，與渣打齊齊超越中銀香港的4厘，膺發鈔銀行雙冠軍；而渣打高端理財客息率更高達4.8厘。

有經濟師預料，明年美國還會持續加息，港銀的1年期定存息率明年有機會升至5厘水平。

有別於過去個別銀行為吸引眼球而推出的「7日10厘息」等宣傳伎量，香港銀行最新的「真存息」所得，目前至少有12間銀行的1年期定存息率高達4厘或以上，其中，交銀、大眾、中信（國際）等中小型銀行的息率更達4.5厘或以上。至於匯豐近日亦上調3個月、6個月及1年期港元定存利息，分別由2.9厘、3.4厘及3.7厘，上調至3.5厘、3.8厘及4.1厘，最低存款額均為1萬元。