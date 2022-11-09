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陳茂波稱港府重視保育 古物古蹟文物絕不匱乏

香港新聞組／香港9日電
香港財政司司長陳茂波強調，香港政府十分重視文物保育和保育珍貴建築。（取材自香港電台）
香港財政司司長陳茂波強調，香港政府十分重視文物保育和保育珍貴建築。（取材自香港電台）

財政司司長陳茂波出席「大灣區文物建築高峰論壇」致辭時說，香港面積雖然很少，但古物古蹟文物絕不匱乏，有132項法定古蹟，超過1500項已評級的歷史建築及208處具有考古研究價值的地點。他又說，香港的考古發現，顯示與大灣區的其他城市在歷史傳統和文化上是一脈相承，是嶺南文化的共同體，有密不可分的關係。

香港電台報導，陳茂波強調，香港政府十分重視文物保育和保育珍貴建築，以客觀的科學標準，釐定歷史建築物的文物價值及保育需要。根據條例，將部分文物構築物宣布成為古蹟，亦按需要對業主給予維修的資助，同時鼓勵私人業主維修他們的歷史建築，避免日久失修而破損。他提到，當局推行活化歷史伙伴計劃至今已推出6期計劃，合共22幢歷史建築物受惠，不少已成為香港的文化旅遊熱點，當中5項更獲得聯合國教科文組織轄下的文化遺產保護獎。

他又說，國務院發布的粵港澳大灣區規劃綱要的其中一個目的是共建人民灣區，為配合需要，文物古蹟及世界文化遺產彰顯大灣區的獨特文化魅力，提升灣區居民的人民素養。他提到，論壇期間，發展局與廣東省文化和旅遊廳及澳門文化局共同簽定深化粵港澳大灣區文化遺產交流與合作意向書，期望進一步加強彼此的考古文物建築物的教育、研究、推廣、社會參與、創意產品等方面的密切聯繫和合作。

灣區 香港 古蹟

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