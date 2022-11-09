香港9大學入選QS榜 排名全跌 1/3校進20大

國際高等教育機構QS公布2023年度亞洲大學排名榜，香港大學跌一位至第四位。（中通社）

國際高等教育機構QS昨日公布2023年度亞洲大學排名榜，北京 大學打破新加坡 國立大學連續4年蟬聯紀錄，首次排名亞洲第一，清華大學亦由第五位升上第三位。在香港 方面，9所入選大學的排名全部下跌，香港大學跌一位至第4位；香港中文大學、香港科技大學分別排名第12位及第14位；城市大學和理工大學排名第23位和第26位。

文匯報報導，QS表示，即使香港各大學整體排名下跌，但仍有三分之一院校打入20大、逾半屬50位之內，反映香港仍然是世界上頂尖大學最集中的地方之一，有著傑出而高影響力的學術研究，以及高度國際化的師生環境。

是次排名共有760間亞洲大學參與，評分準則包括學術聲譽（30%）、雇主評價（20%）、師生比例（10%）、國際研究網絡（10%）等。

在今次排名榜中，多所內地院校均名列前茅，共有5所學府打入10大。其中，北京大學首次成為亞洲第一，清華大學由去年的第五位升回亞洲第3，復旦大學和浙江大學並列第6，上海交通大學排名第10。

香港院校方面，香港大學排名第4位，中大較去年跌一位排第12位；科大由去年的第9位跌至今年第14位；城大則跌三級排第23位；理大跌一位排第26位；浸會大學跌兩位排第68位。

至於嶺南大學從去年排名第131位跌至今年排名第152位；樹仁大學從第301至第350位跌至第351至第400位；香港恒生大學由501至550位跌至第551至第600位。

QS指出，香港仍然是世界上頂尖大學最集中的地區之一，各大學具備卓越的研究質量，超過一半上榜大學在「論文引用次數」的指標排名前20位。香港多所院校在教師國際化程度排名亦很高，有3所院校在此指標中打入前5，7所進入前20位；學生國際化程度同樣很高，3校排名前10，5所是前20位。

惟QS同時指出，香港受疫情影響，市道復甦較慢，影響了香港院校的研究產出，以及與海外院校的科研合作，例如在「國際研究網絡」指標上，只有中大及理大未有下跌，港大由99.3分跌至98.4分，城大由90.8分跌至76.3分。

此外，多所香港院校在「雇主評價」指標亦錄得下跌，港大由94.1分跌至88.2分，中大由84.3分跌至76.3分，科大由87.3分跌至78.1分，理大由72.9分跌至59.8分，城大由62.2分跌至52.5分。