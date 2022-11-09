恒隆地產：土地供應增加 香港樓價難如過去50年般大升

恒隆地產董事長預估，香港住宅樓價不會重現過往50年的大升。（新華社）

香港 樓價曾經從1997年高位累跌約70%至2003年低位，其後反覆向上，並不斷創新高。恒隆地產董事長陳啟宗昨日表示，過往香港地產因獨特環境而獲利，但隨著土地供應增加，料將來住宅樓價不會重現過往50年的大升。他又表示，零售地產不能再複製以往的模式，香港需要認識及跟隨內地、國際格局轉變而作出配合，並認為香港的前途在於內地。

大公報報導，以香港指標屋苑太古城為例，首批單位於1976年開售，據當時價單，翠湖台鄱陽閣一個建築面積585呎的低層入場價單位，僅售12.45萬元（港幣，下同，約1.5萬美元），建築呎價約212元。據中原地產顯示，太古城最新建築平均呎價1萬5512元，這意味著太古城呎價46年飆升逾72倍。

除了樓價外，市場亦十分關注股市走勢。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎昨出席一論壇後表示，現時市場風險胃納較弱，加上中概股審計未有結果，預期市場仍然波動，建議投資者不要因估值低而貿然入市。同時，市場最關注內地何時才與國際重新開放，而內地防疫政策對零售、消費均有直接影響。

財政司司長陳茂波曾預估，全年潛在土地供應可興建約18000個單位。政府未來五年又會準備約103公頃土地，通過賣地或鐵路物業招標，為市場提供可興建逾57000個單位的土地。

談及灣區 發展，陳啟宗表示，全球四大灣區例如紐約灣區、東京灣區、舊金山灣區及粵港澳大灣區中，只有粵港澳大灣區結合製造、大學、科技、金融四個優勢，加上同宗、同文、同語言，均為其優勢。自言已觀察國際大勢50多年的陳啟宗形容，從未見過世界比現時更亂，若大家不認識世界大局，一定會輸蝕，又忠告身處逆全球化的大環境下，香港人必須要有清醒的頭腦。

此外，香港01報導，北京 中央駐香港維護國家安全公署上月在港購買了一座價值5.08億港元（約6472萬美元）的豪宅。這座別墅高3層，實用面積7171平方英尺，另有5014平方英尺花園和3個停車位等。

北京駐港國安公署前年成立，其職責包括分析香港維護國家安全形勢，就維護國家安全重大戰略和重要政策提出意見和建議；監督、指導、協調、支持香港履行維護國家安全的職責；收集分析國家安全情報訊息；依法辦理危害國家安全犯罪案件。