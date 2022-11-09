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香港特首：有效管控疫情 紅黃碼、口罩令不會取消

香港新聞組／香港9日電
香港特首李家超表示，有需要按風險管理，目前不會取消紅黃碼；圖為市民在灣仔出行。（中新社）
香港特首李家超表示，有需要按風險管理，目前不會取消紅黃碼；圖為市民在灣仔出行。（中新社）

新冠疫情仍未停歇，港府對「紅黃碼」的管理，特首李家超表示，「紅黃碼」和「口罩令」是按風險管理的手段政策，如果無相關方案，難以根據風險管理。至於坊間謠傳將解禁，李家超表示，不會取消口罩令，防疫切勿鬆懈。

綜合香港電台、文匯報、大公報報導，李家超出席行政會議前回應提問，表示新冠疫情每日宗數在4000至6000宗徘徊，過去幾日曾出現單日18宗死亡個案，形容疫情並無離開，因此要在風險可控下，盡量容許社會有最大的活動空間，而「紅黃碼」和「口罩令」是有效管控疫情的手段。

他說基於有關措施，可以有不同方案處理不同風險，當局因此與旅遊業界有共識推出「團進團出」方案。

李家超說港府仍全力與內地方面商討通關問題，而內地有疫情管控需要，雙方要不斷探索實際情況，強調無停頓過有關工作。

近日接連有多項國際盛事在香港舉行，顯示香港正重拾活力、逐步復常。而本月平均每日經機場入境人次是9月份「0+3」實施前的2.26倍，當中外國人的入境人次更是9月的3.55倍。

由前日起一連5天的香港法律周2022，李家超認為對鞏固香港在國際法律舞台的地位有正面的作用，「香港一向是一個很成功的法律仲裁中心，我們得到不同的法律專家在這方面交流意見是非常鼓舞。」

此外，隨防疫措施逐步放寬，剛過去的萬聖節和七人欖球賽熱鬧非常，進一步凸顯社會逐步復常的氣氛。近日坊間有消息流傳香港即將取消口罩令，有藥房業界表示，不少同業因擔心口罩滯銷，紛紛減價。特首李家超昨日表示，疫情仍需按風險管理，不會取消口罩令、「安心出行」及「紅黃碼」措施。

香港 疫情 口罩

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