黃碼大解禁 可「團進團出」遊港 最快下旬推出

香港將放寬入境旅行團旅客防疫措施，持有「疫苗通行證」、「黃碼」的旅客可進入主題公園、博物館以及寺廟等指定旅遊景點。圖為香港迪士尼樂園。 （中新社資料照片）

香港 政府放寬入境旅行團限制，持「黃碼」旅客可以「團進團出」形式，進入指定旅遊景點，亦可進入指定餐飲處所的分隔區域用膳，預期最快本月下旬推出首批「團進團出」旅行團，估計初期每日有約百名旅客跟團來港，主要是東南亞旅客。旅遊業界歡迎安排，形容是好的開始，有議員則認為「團進團出」對海外旅客欠吸引力，反問「誰去旅遊想被監視？」

綜合港媒報導，特區政府昨日公布「團進團出」新安排，為入境旅行團旅客提供更多方便。新安排下，旅客只要透過持牌旅行代理商報名，預先登記訪港行程，抵港後有持牌導遊陪同，持「黃碼」也可以進入主題公園、博物館及寺廟等指定旅遊景點，以及進入符合特別防疫 要求的指定餐飲處所，於分隔區域範圍用膳。

政府強調，有關安排可協助入境旅遊市場逐步有序恢復，為旅遊業界提供更有利的營運空間。同時正在探討是否可在平衡疫情 風險下，容許只在香港短暫逗留的入境旅行團旅客，抵港後可以接受較少的核酸檢測和每天快測。

餐飲業界認為實施「團進團出」，有助提升食肆於聖誕期間的生意額，但中小型食肆較難做到分隔用餐區域，建議改為包場。

兩大主題公園香港迪士尼樂園、海洋公園均歡迎有關安排，立法會議員江玉歡則認為「團進團出」安排對於旅客欠吸引力，「3日都沒有自由，要有旁人全程看着8至10小時，誰去旅行想被監視？」她認為政府推出此安排，意味短期內不會實施「0+0」，建議應直接放寬至「0+0」。

香港旅遊業議會表示，議會將與政府商定具體執行細節和條件，包括指定旅遊景點的範圍、指定餐飲處所需要符合的特別防疫措施，以及接待旅客的工作人員所需遵守的防疫措施等，並會適時作出公布。

旅遊界立法會議員姚柏良指出，業界期待政府可評估各項防疫措施，進一步加快復常節奏，在年底前可過渡至「0+0」，重建香港盛事之都的美譽。不過，姚柏良坦言，香港旅遊業的復甦道路仍然非常漫長，因疫情前內地旅客占入境客近八成，與內地未能通關，業務空間仍然是非常有限，整個旅遊產業鏈難以走出低谷，希望政府能持續關注旅遊業的情況，協助業界開拓更大的營運空間，並且在復甦之前，對業界作出適當的扶持和幫助。