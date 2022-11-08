港故宮展列支敦士登王室124珍品 魯本斯名作藏父愛

今年11月9日至明年2月20日，香港故宮文化博物館將首次展出列支敦士登王室珍品。圖為列支敦士登王室收藏的珍品。（中新社）

香港 故宮文化博物館 9日起至明年2月20日舉行「藝苑尋珍──列支敦士登王室收藏名品」特別展覽，首次在港展出列支敦士登王室124件珍品，包括油畫、版畫、掛毯、雕塑以及裝飾藝術等，其中兩大巴洛克時期知名畫家魯本斯（Peter Paul Rubens）及凡．戴克（Anthony van Dyck）合共36幅作品也亮相。

綜合港媒體報導，聯合策展人、香港故宮文化博物館助理研究員梁慧淇，在短片中特別介紹其中三件展品包括魯本斯的「魯本斯之女」、卡爾一世親王訂製的硬石鑲嵌箱、水彩畫「萊德尼采莊園的中式亭閣」，講解展品特色和意義。

魯本斯經常為歐洲王室成員作畫，被譽為「畫家中的王子、王子們的畫家」，他擅於捕捉人物神韻，他為愛女描摹的肖像畫「魯本斯之女——克拉拉 • 塞雷娜 • 魯本斯像」栩栩如生，不容錯過，克拉拉12歲就去世，畫中流露魯本斯對至親的真摯情感。 圖為巴洛克畫派代表人物魯本斯著名的肖像作品之一「魯本斯之女」。 （中新社）

據報導，硬石鑲嵌箱（嵌有卡爾一世親王的盾徽）：由卡爾一世親王訂製，約於1620-1623年製成。以切割及拼接石塊組成裝飾圖案，這種硬石鑲嵌箱造價昂貴，象徵堅定美德，甚受貴族收藏家喜愛。

今年11月9日至明年2月20日，香港故宮文化博物館將首次展出列支敦士登王室珍品。圖為硬石鑲嵌箱。（中新社）

萊德尼采莊園的中式亭閣（重建後）：Willibald Schulmeister約於1877年繪畫的水彩畫。萊德尼采莊園約於1795年建成一座中式亭閣，靈感源自清乾隆時期中國園林景觀。亭閣其後倒塌，約於1848年重建，裝飾富麗，迎合當時歐洲人對中式建築的理解和品味。

報導說，凡・戴克曾師承魯本斯，其「瑪利亞・德・塔西斯像」被稱為其女性肖像畫中的「巔峰之作」，畫中主角神態自若，其身上蕾絲領、絲袍、珍珠和駝鳥毛扇，質感富有層次。其另一作品「被釘十字架基督面前的聖方濟各 (原畫殘塊)」，由列支敦士登現任親王漢斯．亞當二世於去年成功購藏，並首次公開展出。

展品之一的「庭園花卉紋盤」，則是清乾隆時期景德鎮窯燒製品，其後被出口至歐洲，再於維也納配製銅鍍金飾件。