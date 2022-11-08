內地升學資助最多1.9萬 離港愈遠愈多 港生：還不夠付隔離費

香港教育局公布，優化「內地大學升學資助計畫」資助額的計算方式並增加資助額，最多可獲1萬9400元資助。圖香港示意圖。(圖：shutterstock)

教育局 昨日公布，優化「內地大學升學 資助計畫」資助額的計算方式並增加資助額，增幅由5%至16%不等，按院校所在地區離港距離，最多可獲1萬9400元（港幣，下同，約2470美元）資助，距離愈遠，資助額愈高。計畫於2022至23學年起實施。有赴內地讀書的港生表示，樂見資助金額上調，但希望可以加得更多，「因為即使增加了資助金額，也不夠支付隔離費用。」

綜合大公報、文匯報報導，教育局發言人說，為向前往內地修讀學士學位課程的香港 學生提供適切的支援，政府已優化「內地大學升學資助計畫」下資助額的計算方式並增加資助額，例如新增旅費津貼等，增幅由5%至16%不等，會按院校所在地區與香港的距離分為三個類別發放給合資格學生。

新資助水準會由2022/23學年起實施，將惠及在191所指定內地院校修讀學士學位課程的香港學生，包括於2022/23學年參與內地高校招收香港中學文憑考試學生計畫的129所院校。

教育局資料顯示，三個資助類別分別為院校所在地與香港的距離「少於450公里」、「450公里與1000公里之間」、「超過1000公里」，距離愈遠，資助額愈高。例如經入息審查全額資助，按距離計資助額分別是17700元、18400元和19400元；經入息審查半額資助分別為8900元、9200元、9700元；免入息審查的三級資助則為5900元、6200元和6500元。對比2021/22學年同一計畫下，經入息審查資助的全額及半額資助分別為每年16800元和8400元，免入息審查資助資助為5600元，新資助的增幅由5%至16%不等。

教育局發言人指，此資助計畫的年期為有關學生於指定內地院校就讀的學士學位課程的正常修業期，資助款項會按年發放。符合資格的申請人只可在同一學年內，接受「經入息審查資助」或「免入息審查資助」二者其一。

暨南大學20級漢語言文學專業學生李嘉雯說，她從2020年準備上大一時就申請該計畫「經入息審查資助」的半額資助，以補貼日常所需。她很高興相關計畫的資助金額上調，但仍希望可以上調得更多。

李嘉雯認為，按院校所在地區與香港的距離來計算資助金額，大概就是補貼一下來往的交通費用，而增加的資助額亦對她的幫助不大。「因為現在從香港往內地要自費隔離，即使增加一點資助金額，也不足夠我支付隔離費用。」

另據文匯報報導，內地升學專家、香島專科學校校長羅永祥認為，這次「按距離批錢」的做法較以往畫一處理方式更為合理和人性化，上調資助亦反映特區政府對內地升學途徑的重視程度有所提升，期望未來可進一步考慮增設內地升學相關獎學金，讓更多不同類別的學生受惠。