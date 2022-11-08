恒大：資產接管人賣元朗土地 虧7.7億美元

圖為中國恒大集團香港總部。（路透）

中國地產集團中國恒大自去年爆發財務危機以來，不斷出售不動產、股份等資產變現。中國恒大6日公告稱，公司已接到資產接管人通知，所涉及的質押標的資產，即直接持有該項目的相關附屬公司股權及公司間負債，已被資產接管人以約6.369億美元出售，所得款項將用於償還恒大在該項目的財務。

上述中國恒大提到的被資產接管人出售的資產是位於香港 元朗的一塊擬用於住宅的未開發土地。中國恒大預計，該交易將造成約7.7億美元的虧損。

在今年1月30日的公告中，中國恒大稱，該資產為中國恒大附屬公司在2021年1月簽署的一項本金約5.2億美元融資交易的擔保。當時中國恒大稱，該資產被委任資產接管人之後，公司正與貸款 人就該事項的解決方案進行積極討論，期待達成和解，從而使集團的回報最大化。相關擔保責任處理完畢後，如該資產有剩餘價值，將優先用於境外運營。

澎湃新聞報導，該項目為恒大在元朗的和生圍項目，是恒大集團 在2019年以47.5億元（港幣，下同，約6.05億美元）從恒基地產手中購入，根據規定要先改規畫 ，然後改地契及補地價，才可申請發展。在補完地價之後，恒大集團在該項目的總成本超過89億元。在2021年8月份，恒大曾在市場上為該項目尋找買家，當時的意向價約80億元。據知情人士透露，該項目已被橡樹資本接管。

資料顯示，該項目總占地約223.25萬平方英尺，其中與米埔保育區相連的逾51萬平方英尺將會被修復為濕地生態區，與住宅發展地盤相隔。用作建設房屋的逾172.23萬平方英尺地盤，總可建樓面約89.3萬平方英尺。

根據此前披露的數據，今年前8個月，中國恒大實現合約銷售金額約181.58億元，合約銷售面積194.98萬平方米。