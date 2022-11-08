港：「3年上樓」仍是目標 料10年內不再有劣質劏房

全港有12.75萬戶居於環境欠佳單位，當中9.36萬戶居於劏房。房屋局長何永賢昨日表示，未來10年的公屋供應充足，再配合「簡約公屋」及過渡房屋，相信10年內本港不會再存在收費高昂的惡劣劏房，她同時重申，公屋繼續以「3年上樓」承諾為目標，即輪候公屋3年獲首次編配單位。

明報報導，「施政報告」提出未來5年擬推出3萬個全新簡約公屋單位，同時將簡約公屋和傳統公屋的綜合輪候時間由在4年內降至約4.5年。立法會房屋事務委員會昨日討論有關事宜，何永賢稱除在市區物色更多土地建屋外，建築署亦會盡量將市區簡約公屋「起高啲」，以增加供應。她補充，將於明年向立法會申請撥款興建簡約公屋，隨即為工程招標，並於2023/24年度動工，預料首批簡約公屋將於2024/25年度推出，至2026/27年度踏入高峰期。

報導指出，民建聯主席李慧琼質疑政府並未有於施政報告中承諾告別劏房，反映政府的決心不足。她認為政府有條件於10年或15年內告別不適切居所，並促請政府訂立告別劣質劏房的路線圖。

據報導，何永賢回應稱，10年內已經有足夠房屋供應，加上當局增加短期供應如簡約公屋及過渡房屋的措施，主要針對惡劣劏房，因此相信「10年內收得好貴的惡劣劏房都唔會存在，都唔會有人仲需要住呢啲地方」。她又說，隨簡約公屋及過渡房屋供應增加，將會改變劏房租務市場，會繼續密切留意情况，並於明年再到立法會匯報有關資料。

報導稱，立法會議員江玉歡建議局方交代增加公營房屋落成量的具體資料，包括每區公屋的落成時間及建屋進度等，以增加透明度。談及打擊濫用公屋單位問題，自由黨張宇人建議當局增設「線人費」，以鼓勵市民舉報濫用單位，同時應該加強罰則；何永賢回應稱，將持續使用不同方法跟進。