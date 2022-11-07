7欖閉幕 李家超：港已重返國際 證明東方之珠更閃更亮
一連三天的香港國際七人欖球賽昨晚閉幕，特首李家超到場觀賞賽事，並為奪冠的澳洲隊頒獎。李家超其後在社交平台表示，賽事成功舉辦，數萬人歡聚一堂，證明了香港已經重返國際舞台，形容香港迎來了新篇章，「東方之珠比從前更閃更亮」。
綜合香港電台、商台新聞、香港01等港媒報導，欖總表示，昨日有約2萬1000人次入場，3天合計超過6萬5000人次，多名高官亦有到場打氣及觀賽。
多名司局長、包括政務司長陳國基、律政司長林定國、律政司副司長張國鈞、保安局長鄧炳強、房屋局長何永賢等，亦到場看比賽。
陳國基在社交網站上傳與律政司司長林定國合照，兩人居高臨下觀賽，陳國基另亦在貴賓席與香港體育學院主席林大輝合照。
他指觀眾在現場此起彼落的歡呼聲，令他感受到觀眾對這項國際盛事，能在香港重新舉辦的興奮和雀躍。港府會繼續審視疫情的最新發展，在適當的時候繼續放寬各項防疫和檢疫措施，並歡迎各項國際盛事重新在香港舉辦，「令市民早日恢復正常生活，加速香港盡快與國際接軌，繼續展現璀璨光輝！」
林定國在社交平台稱，參賽者具體育精神、尊重對手及賽果，全因他們願意依據清晰的規則競賽，並引伸指，社會需要有法律規範權利和義務，才能讓社會順利及和平運作。
保安局局長鄧炳強於臉書專頁上傳多張照片，分享場內盛況。照片所見，他相當投入現場氣氛，手持可樂走入看台，並舉起勝利手勢與本地球迷拍照，又脫下口罩與身旁以長髮束辮、穿露臍裝的外籍男子互搭膊頭，興奮留影。
上一則
提前劇透…上海樂高樂園模型 進博會亮相
下一則
FB留言