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港GDP連縮3季 財爺：全年數字難樂觀 預告再辦金融峰會

香港新聞組／香港7日電
財政司司長陳茂波6日指出，GDP連續第三個季度按年收縮，形容「全年計數字亦難言樂觀」。（中通社）
財政司司長陳茂波6日指出，GDP連續第三個季度按年收縮，形容「全年計數字亦難言樂觀」。（中通社）

香港第三季生產總值（GDP）跌幅擴大至4.5%，財政司司長陳茂波6日在網誌指出，GDP連續第三個季度按年收縮，形容「全年計數字亦難言樂觀」，但認為只要疫情持續受控，對外活動進一步恢復，經濟復甦動力可望逐步增強。

香港01報導，為期三天的國際金融領袖投資峰會日前結束，陳茂波認為，峰會讓與會者更切實感受到香港作為國際金融中心的獨特優勢，亦向世界展示香港的開放和復常，表示將於明年繼續舉行投資峰會，他引述與會者指出，「在香港的親身體會，跟透過某些海外媒體看到的狀況並不一樣。」

陳茂波在網誌表示，雖然第三季GDP初值為負增長4.5%，是連續第三個季度按年收縮，全年計數字亦難言樂觀，但認為儘管復甦的過程會有起伏，只要疫情持續受控，對外活動進一步恢復，可望支持未來經濟復甦動力逐步增強。

他續指，香港目前最迫切是增加投資和經濟驅動力，當局正全力吸引企業及招攬人才，同時亦要加強基礎建設投入、擴大香港的發展容量和承載力，讓香港在經濟復甦時，能更充分把握發展機遇，把經濟發展推上更高的台階。

國際金融領袖投資峰會日前結束，陳茂波指，有超過200位來自全球約120家國際金融機構的負責人出席峰會，超過三分一機構是由集團董事長或行政總裁代表，機構更來自多個不同的金融範疇。他認為，這次峰會向世界展示香港的開放和復常，香港明年將繼續舉行投資峰會。陳茂波表示，香港巿場監管制度化、規則清晰透明、政策執行具連貫性和一致性，形容是一個與會者熟悉和信任的環境。

他指有不少與會者向他表示，峰會讓他們更切實感受到香港作為國際金融中心的獨特優勢，形容是一個熟悉和信任的環境；而與內地市場的獨特聯繫，更有利於他們部署及開展在香港、內地及亞太區市場的業務和投資。

參與峰會的一些朋友，過去幾年曾數次到訪香港，卻也有不少人是幾年來首度重臨。他們坦言，在香港的親身體會，跟透過某些海外媒體看到的狀況並不一樣。他們感受到這城市充滿活力和發展機遇，M+博物館和故宮文化博物館等新建設，讓香港的文化氣息更添濃厚。

香港 投資 疫情

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