港文憑試考生誤答李克勤為總理 德先生、賽先生當學者

香港歌手李克勤。（取材自微博）

考評局近日出版各科《試題專輯》，輯錄2022年中學文憑試（DSE）考生表現及評卷參考。今年中史科有題目關於中華人 民共和國建國初年外交關係，考問1955年中國哪位總理率團赴印尼出席會議，答案是周恩來，考評局稱有考生誤答毛澤東、鄧小平、習近平、李克強 ，甚至李克勤，「令人驚愕」。

中國國務院總理李克強。（中新社）

另有題目提及「德先生」（Democracy，民主）和「賽先生」（Science，科學），考評局稱有考生誤當為西方學者，說要請他們來中國講學才能挽救中國文化，匪夷所思。

明報報導，中史科《試題專輯》，卷一「歷代發展」最少人選的題目關於中國建交，屬現代史，選答率11.1%。卷一最多考生選第1題，選題率65.7%，當中設8分題目考問秦始皇和漢武帝如何透過措施把私學納入官學系統。考評局稱考生表現一般，大多只知道秦始皇「藉焚書和以吏為師」等，惟對具體內容缺乏認識，亦多把「焚書」和「坑儒」混為一談。

據報導，卷二考核「歷史專題」，有0.9%考生選答「五四新文化運動」一題，該題提供由陳獨秀所撰文字為參考資料：「只有德先生、賽先生這兩位先生，可以救治中國政治上、道德上、學術上、思想上的一切黑暗」。考評局稱有考生把兩「先生」當成西方學者，說要請他們來中國講學才能挽救中國文化，「匪夷所思」。

報導指出，受新冠疫情 持續影響，今年DSE多科修訂考核範圍，中史科亦鬆綁卷一答題限制，例如第二部分不限學生從甲部或乙部選題。天水圍香島中學中國歷史科科主任張沛揚分析，自由選題下考生一面倒選答古代史，因該部分在初中已有教授，考生相對熟悉和有把握，「社會運動加上疫情，上課時間所剩無幾，未必夠時間溫全部課題。（學生）取易不取難，問中國外交的題目少人選，與是否敏感無關」。

報導稱，對於考生有「記錯人」等嚴重失誤，張沛揚提醒中史科學生溫習相關部分時列出各個外交會議名稱，背熟年份和「主打人物」等，「有些答案真的好可笑，萬隆會議卻寫上現代人物，不合邏輯，明顯沒溫書」。