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港政務司長陳國基批華爾街日報偏頗 妖魔化金融峰會

香港新聞組／香港6日電
香港政務司司長陳國基。（中新社）
香港政務司司長陳國基。（中新社）

「國際金融領袖投資峰會」日前在港盛大舉行，美媒《華爾街日報》隨後發表評論文章詆毀港府及與會人士。港府政務司司長陳國基昨日去信《華爾街日報》，批評《華爾街日報》不惜一切妖魔化是次峰會，侮辱與會的國際金融機構領袖，立心不良，嚴重偏頗，而有關的抹黑將無法掩蓋峰會取得的巨大成功。

文匯報報導，《華爾街日報》於當地時間11月3日發表以「華爾街向香港叩頭（Wall Street's Hong Kong Kowtow）」為題的評論文章，詆毀今次港府及與會人士，包括抹黑港府官員「破壞新聞自由和司法獨立」，以及稱與會的金融機構領袖「被利用作重振香港商業中心聲譽的道具」云云。

陳國基在信中表示，是次峰會獲超過200名國際領袖出席，取得巨大成功，他們都親眼目睹了香港的生機勃勃及友善的營商環境，所有有正常思考能力的投資者和商人都可客觀、理性地根據香港的實際環境和他們的利益作出投資決定，不會受偏頗報導或政治干預所影響。

他批評該報對香港國安法的指控是誤導的，強調國安法對人權有保障，香港是法治社會，律政司按照法律和證據作檢控，法庭亦行使獨立的司法權，而港府會繼續維護法治，及依法盡職維護國家安全。

香港 華爾街 投資

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