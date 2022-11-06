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港星汪明荃等889人獲港府授勳、嘉獎 歷年最多

香港新聞組／香港6日電
香港特首李家超5日頒授大紫荊勳章給立法會議員張宇人。（新華社）
香港特首李家超5日頒授大紫荊勳章給立法會議員張宇人。（新華社）

港府昨起一連三天在禮賓府頒授勳銜，由特首李家超授勳。除李家超外，另外有6人獲頒大紫荊勳章，包括自由黨黨魁張宇人、終審法院常任法官李義、科大校董會主席廖長城、電影發展局主席王英偉、全國政協常委吳良好及貿發局主席林建岳，但林建岳未出席。

綜合明報、文匯報報導，今年有889人獲授勳及嘉獎，歷年最多。有關名單由前特首林鄭月娥發出，有25人獲頒金紫荊星章。去年7月1日刺警案中受傷的警員蘇敬祖獲頒銀英勇勳章，昨日他親身到場接受勳章。

投身演藝界超逾半世紀，擁有卓越表現及貢獻的「阿姐」汪明荃，於2004年獲頒授「銀紫荊星章」，昨日再度獲頒「金紫荊星章」。

汪明荃在其後舉行的慶祝會上心情興奮地發表感言：「我在這行那麼久，一直都好彩有些獎頒給我，好似一直鼓勵我要去工作般。我亦珍惜自己在演藝界的角色，因為這行最接觸到群眾，除了要做好自己本分，做好戲、唱好歌，更加要利用知名度和影響力，像TVB給我機會去發揮，將來就由你們年輕新同事去幫社會，也等於幫香港！」

李家超在首日的典禮上，頒授勳銜及獎狀予出席的148名受勳者。昨日的受勳者之中，25人接受金紫荊星章，包括多名現屆及上屆司局長及行會成員，已卸任的陳帆、陳肇始、聶德權和薛永恒都有到場受勳。獲頒銀紫荊星章及銅紫荊星章的分別有19及41人，其中獲頒銀紫荊星章的駐京辦主任梁志仁、港隊單車隊總教練沈金康、正在美國參加世界盃短池賽的港隊女泳將何詩蓓都未能出席。

林鄭月娥 電影 香港

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