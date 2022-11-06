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香港解封首個周末 酒吧人山人海 燒烤一爐難求

香港新聞組／香港6日電
香港國際七人欖球賽5日舉行第二個比賽日，香港隊球員賽後與球迷合影。（中通社）
香港國際七人欖球賽5日舉行第二個比賽日，香港隊球員賽後與球迷合影。（中通社）

香港國際七人欖球賽昨日進行第二天賽事，氣氛繼續熾熱，觀眾悉心打扮，球場座無虛席。連帶晚上銅鑼灣、灣仔及中環一帶食肆及酒吧生意亦非常旺場，不少食肆需要排隊入場。

周末晚上，全港多區的食肆及酒吧都熱鬧非常，港島一帶酒吧更是人山人海，不少顧客是觀看七欖賽事後前來消遣，臉上仍留著看比賽時的搞怪化妝。在香港仔，昨晚也有人氣餐廳大排長龍，負責安排入座的店員一面拿著入座號碼牌，一面端著飯菜往客桌上走，忙得不可開交。

大公報報導，「哇，燒雞翅，我超愛吃！」市民趁假日「開心BBQ」的熱鬧場面，再次出現在全港各區的公眾燒烤場。隨著社交距離措施進一步放寬，港府轄下燒烤場「塵封」兩年多後重開。昨日是解封後首個周末，多區公眾燒烤場普遍爆滿，不少人圍爐享受久違的家庭朋友戶外歡聚。

香港國際七人欖球賽，觀眾悉心打扮，球場座無虛席。（路透）
香港國際七人欖球賽，觀眾悉心打扮，球場座無虛席。（路透）

有市民表示，燒烤場重開、餐廳人流增加，均顯示社會邁向復常。隨著香港新冠疫苗接種率上升，希望防疫措施可再放寬。

在防疫措施下，康樂及文化事務署、漁農自然護理署轄下的公眾燒烤場，自2020年7月15日起暫停開放，直至今年11月3日重開，合計關閉800多天。近日秋意漸濃，天氣轉涼，大家急不及待趁著周末，相約三五知己，或一家大小遠足燒烤。

屯門蝴蝶灣公園有80個燒烤爐，是全港最多燒烤爐的公眾燒烤場，昨日下午所有燒烤爐已經爆滿，一位難求，大多為家庭聚會，聚會人數有多達14至15人一爐，少則4至5人。

譚小姐一家人昨日專程從九龍到屯門燒烤，因為場地夠大，比較多爐。中二的葉同學則相約一大班同學燒烤，慶祝朋友生日，「平日有相約友好一起唱卡拉OK、打邊爐，但放寬後可以到公園燒烤，有多一個活動選擇，當然高興。」

香港國際七人欖球賽，觀眾悉心打扮，球場座無虛席。（路透）
香港國際七人欖球賽，觀眾悉心打扮，球場座無虛席。（路透）

在華富邨瀑布灣道的燒烤場只有10個燒烤爐，下午陸續有市民在燒烤爐擺放燒烤物資「霸位」，大人一邊燒烤，小朋友在旁邊踩滑板車，享受悠閒的周末假期。

燒烤當然少不了雞翼、丸類等凍肉。燒烤場附近街市的凍肉檔貨源充足，有職員表示，因應港府放寬措施，增加兩成來貨量。

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