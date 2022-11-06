「0+3不夠」 香港旅遊、餐飲界促港府解禁

香港5日新增5111例新冠肺炎確診個案，其中4617例為本地個案。圖為中環街頭人來人往。（中通社）

香港 實施「0+3」入境安排及部分放鬆本地社交距離措施，旅遊、飲食等界別仍然不滿，要求當局進一步放寬。港府專家顧問也說，香港入境檢疫有條件再行放寬。

港府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，香港近日疫情 比較穩定及緩和，日均新增確診個案約4000多例，病毒即時繁殖率貼近一，暫時未見上升。入境檢疫「0+3」方案實施後，出入境人數增多，輸入個案占整體病例的比率升至約9%，但60%個案在入境時已辨識得到，相信暫時不會對疫情構成大影響。

許樹昌認為，香港疫苗 接種率高，且有抗病毒口服藥等，現時情況很穩定，有條件再放寬措施。若接受新冠是風土病（地方性流行病） ，輕症多、重症少，且疫苗接種率高，相信港府自然會調整措施。許樹昌表示，若七欖與國際金融領袖投資峰會兩盛事後疫情未顯著反彈，防疫措施有條件進一步放寬。

香港旅遊界立法會議員姚柏良說，「0+3」入境安排對旅遊業提振作用有限，近八成旅行社的業務僅恢復至疫情前的一成或以下，入境遊、郵輪、會展等業務仍是零進展，呼籲港府公布清晰的復常時間表。

香港餐飲聯業協會會長黃家和提出，因外遊港人增多，且不少市民因有外遊計畫而減少本地消費，本地餐飲業受衝擊。近期取消食肆營業時間限制整體對餐飲業提振不大，指疫情三年間，市民已習慣較早回家休息，即使昨日七欖開賽，亦未見食肆生意有明顯改善。

黃家和說，「0+3」實施後前，他曾前往法國旅遊，當地已全面放開，餐飲業復甦較快，而返港後卻須戴口罩、每日快篩及要做核酸檢測，對比明顯，認為現時安排難吸引外國遊客赴港觀光，促請港府進一步鬆綁，包括取消宴會上限人數，亦有空間取消「安心出行」及參加宴會前須快篩的安排。