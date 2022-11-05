7欖2.4萬人觀戰 香港活起來 港隊首戰0：43輸澳洲

香港七人欖球賽4日開鑼，球迷很興奮終於可以入場觀賽，場邊觀眾忘形喝采有些人沒戴口罩。（路透）

睽違3年的「香港 國際七人欖球賽」終重現香江，由昨日起一連3天在香港大球場舉行，2.4萬人進場觀戰，入座率8成，更不乏專程從海外赴港的旅客。看台上不少球迷舉杯暢飲，場面熱鬧依舊，也有不少人拿下口罩打氣歡呼喝采。有觀看七欖逾20載的球迷表示，很興奮終可再次入場，形容氣氛仍然高漲和精采，惟對參賽隊伍大減感到失望。

綜合媒體報導，獲外卡身分參賽的港隊晚上壓軸登場，首場小組賽迎戰2022年世界七欖系列賽總冠軍的澳洲 ，最終在力戰下以0：43告負，將於5日下午1時35分再度上陣迎戰「All Blacks」紐西蘭。

另據文匯報報導，來自世界各地的15支七人欖球勁旅，昨日起與東道主香港競逐銀盃殊榮。在防疫 措施下，觀賽者入場前須使用應用程式「安心出行」掃描二維碼及出示同日的快測陰性證明，「黃碼」者不准進場。由於特區政府批准觀眾在看台飲食，令該項七欖重要傳統得以延續。

香港七人欖球賽，港隊首戰一直處於下風，全場未有得分，以0：43不敵澳洲。（新華社）

昨日首場賽事於下午3時40分舉行，球場於下午1時30分已開放予觀眾入場。約200人提前半小時已到達場外排隊等候。其後到場球迷開始增多，下午2時許場外已出現排隊入場的人龍，部分外籍球迷更特意打扮，熱鬧氣氛依舊。

除本地觀眾外，部分球迷更由外地來港觀賽。有外地旅客知道有關「0+3」檢疫安排而提前來港，其中，加拿大旅客Todd及Chris提早4天抵港，以支持加拿大的隊伍，對七欖的舉行表示非常興奮和期待。來自澳洲的Alex亦表示，入場前做快測或檢查結果會令入場的流程較長，但他認為可以接受。

有球迷則因入境未滿3天，仍持「黃碼」，未符合「0+3」檢疫規定而被拒諸門外。其中，南非旅客Renier表示早在半年前已購買機票、預訂酒店，並購買七欖門票準備入場，但由於只抵港一天，因「黃碼」未能入場觀戰，他表示非常失望。

香港01報導，來自英國的Callum和愛爾蘭的Ashley，昨日5時許才入場，二人三個月前才來港定居，是首次在港觀看七欖。Callum形容沿途氣氛十分精采（amazing）和刺激（excited），是必看賽事之一。二人亦樂見政府在球賽開始前，為場內飲食「開綠燈」。

在港定居26年的Petra已觀看賽事逾20年，近乎每年均會購票入場，昨日一家大小重臨大球場。她慨嘆昨日人流較往年大減感到失望，而參賽隊伍亦大減至僅十六七隊，對此感到失望。

從南非開普頓來港3年的Daniel則打扮成「陽具」，加入「扮鬼扮馬」的行列。他透露，第二日將會轉造型，打扮成海盜。

另據中央社報導，香港4日新增4516例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中本地感染占4160例，境外移入占356例。據衛生防護中心公布，過去一天香港再有11名確診者死亡。

昨日公布的一項調查顯示，香港近4成受訪者表示，今年內曾感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），另有近7成受訪者希望香港政府放寬防疫限制。