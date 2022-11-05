我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

港二手樓價按周跌2% 6年半最傷 重返2017年底水平

香港新聞組／香港5日電
香港二手樓價跌勢加劇，按周大跌1.96%，創下6年半以來最大跌幅。（中通社）
香港二手樓價跌勢加劇，按周大跌1.96%，創下6年半以來最大跌幅。（中通社）

隨著美國年內連番加息，香港銀行已多次上調H按鎖息上限，供樓負擔大為加重，疊加股市動盪等利淡因素，引致二手樓價跌勢加劇。中原城市領先指數（CCL）最新報164.91點，按周瀉近2%，重返2017年底水平，創逾6年半以來最大跌幅。

綜合媒體報導，大型屋苑及中小型單位樓價都跌逾2%，大型單位樓價則跌逾1%。4大指數齊跌4星期，累計都跌逾3%。四區樓價跌幅亦擴大，九龍樓價按周跌約1.6%，港島、新界東及新界西都跌逾2%。今年已累挫10.6%，跌至近5年低位。由於沙田多個上車盤掀劈價蝕讓潮，拖累新界東二手指數今年插水逾13%，領跌大市。中原料CCL本月將下試160點。

大公報報導，反映主要大型屋苑樓價走勢的CCL報164.91點，按周跌1.96%，是繼2016年3月中旬急挫2.15%後的最大單周跌幅。本周指數主要反映10月10日至16日時市況，當周港股失守1萬7000點，投資市場籠罩負面氣氛，不利港樓表現。而樓價跌勢比預期快，主因是美國6月起重手加息3碼後，香港與H按掛鈎的一個月拆息（HIBOR）開始上揚，再加上大型銀行9月起啟動加P（最優惠利率），在樓價處於相對高位之下，沉重的供樓負擔令準買家卻步，新界上車盤首當其衝，領跌大市。

本周八大指數全數向下，新界西樓價指數跌勢最急，按周瀉2.77%，報156.82點，今年累積下跌8.86%，對比去年9月歷史高位回落12.5%；其次是新界東，樓價指數按周下滑2.39%，今年跌幅高達13.1%，對比2018年8月其歷史高位則蒸發近16%。

上車客卻步，大型屋苑及中小型單位樓價指數分別按周急回2.16%及2.15%，雙雙創2008年11月以來最大跌幅。豪宅樓價亦緩緩向下，大型單位指數按周回落1.16%，創2021年2月後新低。

市區私樓亦難倖免，九龍指數連跌4周共4.65%，重返2017年10月水平；港島指數4連挫，共蒸發3.9%，同樣創5年低位。。

向來抗跌力強的鐵路沿線屋苑，在跌市下失去「光環」。據中原地產樓市大數據，全港56個鐵路屋苑，有50個（89%）的10月平均呎價比去年12月為低，而跌幅達一成以上的屋苑，占23個或41%。其中天后柏景臺、元朗朗城滙及九龍站漾日居，跌幅更逾兩成，是年內跌勢最慘烈的二手鐵路盤。

另據文匯報報導，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL有一定滯後，目前公布數據主要反映10月上旬情況，日前美國加息3碼及香港銀行加息對樓價的影響，該行預計，按之前速度，預期3周後(11月底)公布的CCL將達160點水平，估計期間跌幅約10點或5.88%。

指數 香港 投資

上一則

日語教材插畫出現「731」被批美化日軍 出版社：3已改8

下一則

7欖2.4萬人觀戰 香港活起來 港隊首戰0：43輸澳洲

延伸閱讀

李家超：樓價問題很敏感 辣招仍有存在價值

李家超：樓價問題很敏感 辣招仍有存在價值
非港人買樓減辣？行會召集人葉劉淑儀認會調整

非港人買樓減辣？行會召集人葉劉淑儀認會調整
學校升旗沒起立 香港14中學生罰停課3天

學校升旗沒起立 香港14中學生罰停課3天
重慶法院對25起養老詐騙案 判82人有罪

重慶法院對25起養老詐騙案 判82人有罪

熱門新聞

外逃27年的「紅通人員」屈健玲(中)在境外落網並被遣返回中國。(擷自央視)

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

2022-11-03 11:11
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

2022-10-31 20:37
顏寧早年在清華大學任教時進行科學實驗。（取材自紅星新聞）

「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑

2022-11-02 02:30
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35
疑似中國名導演馮小剛夫婦在洛杉磯豪宅送別朋友的影片，近日在網路上流傳。（取材自微博／影片截圖）

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

2022-10-31 12:53

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感