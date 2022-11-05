港二手樓價按周跌2% 6年半最傷 重返2017年底水平

香港二手樓價跌勢加劇，按周大跌1.96%，創下6年半以來最大跌幅。（中通社）

隨著美國年內連番加息，香港 銀行已多次上調H按鎖息上限，供樓負擔大為加重，疊加股市動盪等利淡因素，引致二手樓價跌勢加劇。中原城市領先指數 （CCL）最新報164.91點，按周瀉近2%，重返2017年底水平，創逾6年半以來最大跌幅。

綜合媒體報導，大型屋苑及中小型單位樓價都跌逾2%，大型單位樓價則跌逾1%。4大指數齊跌4星期，累計都跌逾3%。四區樓價跌幅亦擴大，九龍樓價按周跌約1.6%，港島、新界東及新界西都跌逾2%。今年已累挫10.6%，跌至近5年低位。由於沙田多個上車盤掀劈價蝕讓潮，拖累新界東二手指數今年插水逾13%，領跌大市。中原料CCL本月將下試160點。

大公報報導，反映主要大型屋苑樓價走勢的CCL報164.91點，按周跌1.96%，是繼2016年3月中旬急挫2.15%後的最大單周跌幅。本周指數主要反映10月10日至16日時市況，當周港股失守1萬7000點，投資 市場籠罩負面氣氛，不利港樓表現。而樓價跌勢比預期快，主因是美國6月起重手加息3碼後，香港與H按掛鈎的一個月拆息（HIBOR）開始上揚，再加上大型銀行9月起啟動加P（最優惠利率），在樓價處於相對高位之下，沉重的供樓負擔令準買家卻步，新界上車盤首當其衝，領跌大市。

本周八大指數全數向下，新界西樓價指數跌勢最急，按周瀉2.77%，報156.82點，今年累積下跌8.86%，對比去年9月歷史高位回落12.5%；其次是新界東，樓價指數按周下滑2.39%，今年跌幅高達13.1%，對比2018年8月其歷史高位則蒸發近16%。

上車客卻步，大型屋苑及中小型單位樓價指數分別按周急回2.16%及2.15%，雙雙創2008年11月以來最大跌幅。豪宅樓價亦緩緩向下，大型單位指數按周回落1.16%，創2021年2月後新低。

市區私樓亦難倖免，九龍指數連跌4周共4.65%，重返2017年10月水平；港島指數4連挫，共蒸發3.9%，同樣創5年低位。。

向來抗跌力強的鐵路沿線屋苑，在跌市下失去「光環」。據中原地產樓市大數據，全港56個鐵路屋苑，有50個（89%）的10月平均呎價比去年12月為低，而跌幅達一成以上的屋苑，占23個或41%。其中天后柏景臺、元朗朗城滙及九龍站漾日居，跌幅更逾兩成，是年內跌勢最慘烈的二手鐵路盤。

另據文匯報報導，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL有一定滯後，目前公布數據主要反映10月上旬情況，日前美國加息3碼及香港銀行加息對樓價的影響，該行預計，按之前速度，預期3周後(11月底)公布的CCL將達160點水平，估計期間跌幅約10點或5.88%。