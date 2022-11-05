李家超：新冠未改港DNA 優勢不變 搶人才香港會贏

香港行政長官李家超表示，香港的機遇無限，新冠病毒沒有改變香港的DNA，香港一直以來的固有優勢多不勝數。 （中新社料照片）

灼見名家周年論壇暨八周年慶典昨日在香港 會展中心舉行，論壇以「後疫情 時代香港新機遇」為主題，行政長官李家超發表主題演講時表示，香港的機遇無限，新冠病毒沒有改變香港的DNA，香港一直以來的固有優勢多不勝數。

香港01報導，說到「搶企業、搶人才」措施，李家超表示訂下每年招攬3.5萬名人才的目標「很務實」。至於搶企業方面，他說《施政報告》加入很多元素，可以競爭勝過其他對手，只要政府認為一間企業對香港長線發展有策略或示範性作用，就會提供稅務、土地及其他優惠，而17個外地經貿辦事處亦會主動招攬當地人才，亦會提供各方面的協助以適應香港生活。

另據大公報報導，他說，中共 20大報告提出，支持香港發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。有祖國作為最堅強後盾，加上有「一國兩制」作為長期繁榮穩定的最佳制度保障，香港定能砥礪奮發、勇毅前行。

李家超表示，香港作為一個高度開放的經濟體，不免受肆虐全球三年的新冠疫情影響，不過在中央全力支持、香港市民攜手合作之下，香港仍然堅毅向前，從未停步。本屆特區政府上任以來，根據實際情況和數據，精準抗疫，務實調整防疫措施，以最小代價換取最大經濟活動和民生活動的空間，並設計針對性方案，確保香港的盛事、經濟和大型活動可以順利穩妥進行。近日成功舉辦的「國際金融領袖投資峰會」，充分顯示香港作為國際金融中心的地位，亦反映香港經已重返國際舞台的中心，一連三日的香港國際七人欖球賽亦已揭幕，不同的盛事接踵而來，加上社交距離措施在風險可控下有序放寬，香港社會不斷活起來、動起來。

李家超指出，國家主席習近平的「七一」重要講話是本屆政府的施政藍圖，中共二十大報告對「一國兩制」的論述亦是推動香港「由亂到治」走向「由治及興」的重要行動指南。

李家超特別提到，房屋土地政策是重中之重，大膽提出輪候公屋時間「封頂」，新建單位面積「封底」，引入全新的「簡約公屋」，再配合善用「組裝合成」建造法等，令五年內的公營房屋供應增加一半，而「簡約公屋」的建築時間是現時公屋的大約一半，這個破格的構思會在兩年見到樓，更會提供傳統公屋不提供的冷氣機、熱水爐等基本設備，如果「劏房」戶選擇「簡約公屋」，一定好過在「劏房」多等好幾年，加上他們亦保留傳統公屋上樓的排隊位置，形容他們多了一個選擇，「只有得，不會有失。」

李家超強調，「一國兩制」給予香港繁榮穩定多方面的最佳制度保障，香港要認清自身「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚優勢，更積極主動融入國家的發展大局，主動對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高質量發展等國家戰略，雖然前路未必每一步都完全平坦，不過前景肯定光明遼闊，只要大家團結一致，心無旁騖，憑着信心，一定可以令香港實現新飛躍，展開嶄新的篇章。