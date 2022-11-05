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香港瞭望／蝦蟹吸客 港新現富貴版「兩餸飯」

香港特派員李春
富貴版「兩餸飯」有賣松葉蟹。（取材自臉書）
富貴版「兩餸飯」有賣松葉蟹。（取材自臉書）

香港人說的「餸」就是菜，所謂「兩餸飯」相當於台灣兩菜一飯的便當。疫情蔓延、經濟衰退之下，香港「兩餸飯」大行其道。不過，作為香港新社會現象的「兩餸飯」，近日又有新話題，那就是「兩餸飯」出現了「富貴版」。

引動「兩餸飯」成為新話題的，其實是美國駐香港的總領事梅儒瑞，他履新香港果然有新動作，那就是跑去鬧市排隊買「兩餸飯」，然後在社交媒體上發出照片，面對一盤盤菜不知選哪個是好，文字則是大讚「兩餸飯」，又好吃又便宜。

美國總領事去吃香港的「兩餸飯」，港人很有興趣他吃的是那家，是街坊店還是「富貴版」。結果一查，是那間位於灣仔，因價廉物美出名的「添飯餸」。這間門前經常排長龍，其兩餸一飯只收30元（港元，下同，約3.8美元），但菜品款式較多，給的份量又大，成為最出名的「兩餸飯」餐廳之一。

查實美國總領事吃的是大眾版「兩餸飯」，他沒去的「富貴版兩餸飯」，卻也成了話題。很多人有興趣，那「兩餸飯」本是窮人恩物，怎會有「富貴版」呢？原來香港人說的「富貴版兩餸飯」，指的是有人眼見這盤生意有得賺，就在金鐘開了高價版的「兩餸飯」餐廳，售價75元兩餸一飯，價錢是其他餐廳的一倍有多。不過這種「富貴版兩餸飯」，彈多讚少。

最新成為話題的「富貴版兩餸飯」，是內容富貴版，即走食材的高檔化。比如正當大閘蟹蟹季，有「兩餸飯」餐廳想出主意將兩餸變一蟹，45元公蟹一隻、50元變母蟹，再跟飯一盒加9元，可送醬油去撈飯。在大閘蟹之外，還有人動腦筋換成日本的葉蟹半隻，澳洲龍蝦半邊等等，只要能吸引人客，甚麼食材都敢來配。

香港「兩餸飯」，依愛好者們集體製成的地圖，全港大約有350多家。以前零星出現，現在大行其道，一是香港經濟一落千丈，一是疫情下港府不准餐廳內用。有人認為香港「兩餸飯」出現富貴版，正是其將行衰落的表現。有人則不那麼看，說是香港本來就有大批不愛煮飯的「無飯家庭」，經濟下行不見底，「兩餸飯」更多，他們就更不愛煮飯，「富貴版兩餸飯」，或許正是社會新動向。

富貴版「兩餸飯」有賣松葉蟹。（取材自臉書）
富貴版「兩餸飯」有賣松葉蟹。（取材自臉書）

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