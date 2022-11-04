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港大調查：55%中學生曾旁觀網路欺凌

香港新聞組／香港4日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

疫情下學生電子學習成新常態，網路健康至關重要。港大教育學院3日公布「數碼素養360」首輪研究，訪問51間中小學逾8000名中小學生，發現約55%中學生均曾在網路欺凌事件中扮演旁觀者，小學生亦有40%，而中小學均有34%受訪者指曾是網路欺凌受害者。研究團隊指出，中學生遇到網路欺凌時較不願與成年人討論該如何做，有更大機會成為網路欺凌旁觀者。

香港01報導，有關研究由港大教育學院首席研究員陳鐘榮博士、聯合研究員羅陸慧英教授和陳嘉琪教授領導進行。團隊於今年7月至9月初收集數據，參與者來自共51 間學校，包括20間小學及31間中學括，受訪者包括逾8,000名學生、3,000名家長、800名教師和200名學校領導。

研究指出，與2020年相比，中、小學學生體驗更多網上學習活動，對網上學習更有信心，家長則最關心的是學校停課對子女學習的影響，同時增加與子女就讀學校和教師的互動和參與。學校領導和教師都認為他們在今年實踐更多電子學習，同時他們最關心的是長時間停課對學生學業成績的影響。

調查又指出，分別有25%受訪小學生及26%受訪中學生均稱曾網路欺凌他人，各有34%人指曾被網路欺凌，更有55%中學生指在網路欺凌中扮演旁觀者，小學生則有40%。團隊認為，有必要加强關注和支援學生的學習、網路健康和社交情緒健康，並特別注意對中學生提供支援。

樂善堂梁銶琚學校（分校）校長劉鐵梅表示，需重視近期的網上欺凌問題，並應教育家長辨別開玩笑和欺凌行爲，明辨對子女有影響的行為；香港小童群益會總幹事陳健雄則認為網路欺凌和朋輩關係息息相關，社區應廣泛關注，強調培養學生即時制止欺凌行為、減低二次傷害的意識是十分重要，同時應鼓勵旁觀者發現網路欺凌時，應主動勸解、制止和舉報。

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