香港倡議家鄺頌晴 盼有生之年可回香港

前香港「鍵盤戰線」發言人鄺頌晴赴台參加「奧斯陸自由論壇」，盼自己有生之年可回到香港。（中央社）

當被問到願景是什麼？香港 政治倡議家鄺頌晴不假思索地說：「我的願景是回香港不會被抓，因為所謂流亡或離散社群的意義，就是有一天要回去本來的應許之地，我們的應許之地是香港。」她語帶堅定說：「可以的話，我沒有想在外國落地生根，我想回香港，有生之年可以回香港。」

中央社報導，赴台參加「奧斯陸自由論壇」（Oslo Freedom Forum）的鄺頌晴訴說流亡海外的心路歷程與願景。她坦率地回應記者的每一個問題，也不諱言以「港女」，這個在網路上帶有負面形容的詞彙稱呼自己。

鄺頌晴說：「（我）想回香港，那是我的家，我的身分認同是我是一個港女，港女就是要在香港，才有意義嘛！」

她認為，要盡量讓這件事情（能夠回香港）可能發生，就要促進中共轉型或是香港民主化。

鄺頌晴出生於香港主權移交中國大陸的前一年（1996年），儘管對英國治港沒有太多印象，但她認為自己是在香港最自由的時空下長大的。

鄺頌晴定義這段自由的時間是從2000年到2012年，時間歷經1997年主權移交的「蜜月期」、2003年「反23條立法」，以及2008年北京奧運 香港身分認同為「中國人」的高峰。

鄺頌晴說，他們曾擁有的是上面好幾代人與下面可能好幾代人沒辦法有的自由，「當時的香港有很多東西可以討論，他們甚至是被鼓勵去發聲，曾經感受過沒有紅線的自由。」因此，當中共、香港說要拿走自由，他們才那麼努力的反抗。

北京奧運時期，香港人對中國身分認同高，之後卻開始下降。她表示，那時候也覺得自己是中國人，看到電視轉播北京冬奧 、學校不斷再講，很為自己是個中國人驕傲，但是從2012年香港推行「國民教育」，中國的身分認同感開始急轉直下。

鄺頌晴在解釋這樣的轉變時也沒有答案。她指出，很難想像一個民族認同感會在4年間消失的那麼快；對於記者進一步詢問原因，她說：「我沒有一個解釋，但我是覺得很神奇。」

2013年鄺頌晴成為「鍵盤戰線」發言人，年僅16歲就踏入香港的社會運動；近年歷經「反送中」以及在海外做倡議，她明白現在回不了香港。

身旁的友人在香港坐牢，也令處在海外的鄺頌晴感到愧疚。她形容對香港的思鄉之情，如同「一個還沒有結束失戀的療傷期」，在海外看到的景色、食物也不免會拿來與香港做比較。

鄺頌晴說，她還在適應這種感覺，包含海外與香港不同的氣候，以及那些會令她每逢佳節倍思親的節日。

這次去到台灣更令鄺頌晴感受深刻。儘管台灣並非香港，但她說，台灣是她所能去的地方裡面，距離香港最近的地方。

這一次參加奧斯陸自由論壇，鄺頌晴繼續討論香港，如同她能夠在香港時，或現在身處於海外時一樣。

她向記者說，「很少人會問香港人，香港人想要怎麼樣？……香港對我來說遠遠多於金融中心，那是我的家」，希望香港可以決定自己的未來。