我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

港禮賓府月薪3700美元搶大廚 名廚「肥媽」：出手太低

香港新聞組／香港4日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府積極「搶人才」，原來包括飲食界人才。行政長官辦公室招聘「合約高級廚師」，月薪2萬9500港元（約3758美元）包住宿，工作職責是為行政長官及其家人、到訪貴賓準備食材和烹調，招聘今日截止。星級名廚「肥媽」笑言入職條件不算很難，但以相關入職條件，港府的出手太低，甚至食肆二廚也請不起。

大公報報導，「合約高級廚師」屬於非公務員職位，合約期為12個月，入職條件包括「需九年或以上在大戶家庭、大型飲食機構、酒店擔任中菜廚師職務的經驗」，即申請人需要懂得烹調中菜，具備烹調其他地方菜式能力更佳；申請人亦須能操流利廣東話和簡單英語，若懂基本電腦文書將會加分。

值得留意的是，招聘廣告列明，或須超時及不定時工作，包括在晚間、周六、周日及公眾假期工作，須在宿舍住宿，合約為期12個月，若工作表現良好，可獲得相等於底薪15%的約滿酬金。

照顧行政長官李家超三餐，工作真的很特別。星級名廚「肥媽」憶述，以往幾次應前任特首邀請，到禮賓府用餐，所以應徵者除了廚藝了得，也要夠機靈，懂得因應不同季節、不同客人的口味安排餐單。

「肥媽」又笑言，入職條件不算很難，她及身邊不少朋友都完全符合條件，但她認為以相關條件來說，人工太低，「招聘廣告，一定不是李家超負責啦，負責出廣告的人，真的不知市場價，29500元這價位，二廚都請不到啦！」

申請人可以通過公務員事務局網站作網上申請，相關職位申請今日傍晚6時截止。如獲邀參加面試，申請人會在約兩至四個星期後接獲通知。

面試

上一則

香港倡議家鄺頌晴 盼有生之年可回香港

下一則

恒大許家印香港9000萬美元豪宅被銀行接管

延伸閱讀

金融峰會致詞 李家超：香港最壞時間已過

金融峰會致詞 李家超：香港最壞時間已過
李家超：香港最壞時刻已過 將繼續放寬防疫措施

李家超：香港最壞時刻已過 將繼續放寬防疫措施
港股波動 李家超：政府有機制應對 確保市場順利運行

港股波動 李家超：政府有機制應對 確保市場順利運行
李家超：表現欠佳公務員屬少數 害群之馬不能留下

李家超：表現欠佳公務員屬少數 害群之馬不能留下

熱門新聞

中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
外逃27年的「紅通人員」屈健玲(中)在境外落網並被遣返回中國。(擷自央視)

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

2022-11-03 11:11
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

2022-10-31 20:37
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35
顏寧早年在清華大學任教時進行科學實驗。（取材自紅星新聞）

「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑

2022-11-02 02:30
西藏拉薩26日有大量人民上街遊行，要求中國官方解除已在當地實施2個月的清零封城。西藏拉薩從今年8月開始封城，多位拉薩居民在網路上表示沒有預留足夠準備時間，許多人準備的糧食不夠，部分染疫者也沒有得到足夠的治療。（中新社資料照）

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

2022-10-27 12:04

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失