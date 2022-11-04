港禮賓府月薪3700美元搶大廚 名廚「肥媽」：出手太低

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府積極「搶人才」，原來包括飲食界人才。行政長官辦公室招聘「合約高級廚師」，月薪2萬9500港元（約3758美元）包住宿，工作職責是為行政長官及其家人、到訪貴賓準備食材和烹調，招聘今日截止。星級名廚「肥媽」笑言入職條件不算很難，但以相關入職條件，港府的出手太低，甚至食肆二廚也請不起。

大公報報導，「合約高級廚師」屬於非公務員職位，合約期為12個月，入職條件包括「需九年或以上在大戶家庭、大型飲食機構、酒店擔任中菜廚師職務的經驗」，即申請人需要懂得烹調中菜，具備烹調其他地方菜式能力更佳；申請人亦須能操流利廣東話和簡單英語，若懂基本電腦文書將會加分。

值得留意的是，招聘廣告列明，或須超時及不定時工作，包括在晚間、周六、周日及公眾假期工作，須在宿舍住宿，合約為期12個月，若工作表現良好，可獲得相等於底薪15%的約滿酬金。

照顧行政長官李家超三餐，工作真的很特別。星級名廚「肥媽」憶述，以往幾次應前任特首邀請，到禮賓府用餐，所以應徵者除了廚藝了得，也要夠機靈，懂得因應不同季節、不同客人的口味安排餐單。

「肥媽」又笑言，入職條件不算很難，她及身邊不少朋友都完全符合條件，但她認為以相關條件來說，人工太低，「招聘廣告，一定不是李家超負責啦，負責出廣告的人，真的不知市場價，29500元這價位，二廚都請不到啦！」

申請人可以通過公務員事務局網站作網上申請，相關職位申請今日傍晚6時截止。如獲邀參加面試 ，申請人會在約兩至四個星期後接獲通知。