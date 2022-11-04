香港國際7人欖球賽開鑼 運動店嘆生意僅以往2成

香港七人欖球賽闊別3年半後登場；圖為球賽開幕前，一名男子走過球場。（歐新社）

睽違3年的「國泰航空/滙豐香港 國際七人欖球賽」終於排除萬難，今日起一連三天登場。因應本地防疫 措施，香港大球場入場人數上限為85％，賽會預期會有超過3萬名球迷現場見證這項世界頂級體育盛事。

明報報導，官網至昨晚仍有票可賣，有售賣七欖賽官方周邊商品如球衣等的運動用品的商店表示，今年有關商品銷售額僅達上次七欖賽的兩成，認為香港「0+3」政策無助吸引外地旅客，加上七欖賽至近日才臨時公布舉行，海外旅客早已決定其他行程，如到卡達觀看世界盃，間接致生意冷清。不過，有酒吧認為配合撤銷營業時間限制的措施，適逢賽事舉行，預期生意可較平日增七成。

據報導，運動用品店Escapade Sports自2009年開張，一直售賣七欖賽的官方周邊商品，如球衣、特別版欖球等。店舖零售經理Abid Hussain表示，每年七欖賽均為其店舖帶來巨大收益，是店舖每年的頭等大事。他指七欖賽過往為香港帶來不少外國遊客，而其店舖主要客源為居港外籍人士及外地旅客，以往七欖舉行期間，其店舖有三至四成生意來自外地旅客。

不過，報導引述Abid稱今年銷情淡靜，至昨相關商品銷售額僅達往年七欖賽時的兩成，店舖亦毋須延長營業時間。但他相信香港推行「0+0」可吸引更多旅客赴港，期望明年如舉行七欖賽，生意額可回到疫前水平。

報導稱，記者昨到銅鑼灣及灣仔一帶酒吧觀察，灣仔駱克道有至少四間酒吧以七欖球衣或啤酒海報作招徠。灣仔酒吧Centrico有職員昨午將自行印製的七欖球衣貼於牆上，酒吧經理KC表示七欖賽會帶來人流，再配合撤銷酒吧營業時間限制，期望生意額可較平日增七成。她說往年七欖賽舉行時酒吧的營業額會較平日增一倍，今年預期的增幅較少。不過，亦有酒吧認為賽事未必為生意帶來幫助，未有為七欖賽做準備。

另據文匯報報導，香港昨日新增5245宗新冠確診個案，包括416宗輸入個案。衞生防護中心表示，香港過去一周，疫情 隨全球一齊輕微回落，每天新增個案平均5055宗，較對上一周下降9.2%，當中本地個案平均4631宗，下降10.3%。