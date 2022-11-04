闊別3年半 16勁旅角逐香港國際7欖 首位華人球證執法

香港七人欖球賽闊別3年半後登場；圖為球賽開幕前，一名男子走過球場。（歐新社）

闊別三年半的香港 國際七人欖球賽今午在香港大球場開鑼，將有香港隊在內的16支勁旅角逐各級錦標。占主場之利的港隊未獲幸運之神眷顧，今屆賽事被列入「死亡A組」，與11屆香港站銀盃得主紐西蘭、去屆系列賽盟主澳洲 及以強壯身體對抗見稱的薩摩亞同組。港隊首場比賽將於今晚7時03分迎戰勁旅澳洲，希望能夠發揮超水準力爭開門紅。

大公報報導，香港國際七人欖球賽可說是本地最受市民及球迷歡迎的國際體壇盛事之一，不過由於受到新冠肺炎疫情影響，七人欖球賽曾經五次出現延期或取消，直到今年終於復辦，是賽事首次在11月開打，這也是港隊自2019年4月香港國際七人欖球賽後首個主場賽事。

因應香港防疫措施，香港大球場的入場人數為上限的85%，仍可容納約3萬4000名球迷，據賽會日前公布，賽事在香港已售出逾2萬5000張門票。

國際七人欖球賽分組 資料來源：大公報

今屆香港隊球員名單包括生涯最後一屆香港國際七人欖球賽的華人 名將姚錦成，今次是他第11次參加香港七欖。其餘亮點尚有由英格蘭和愛爾蘭聯隊組成的英國隊於賽事45年以來首次亮相。

此次賽事焦點除了東道主香港隊在A組的表現外，還有場上將會出現另一位香港人的身影，他並非球員，而是球證，他的名字是陳頌豪。他在去年入選執法世巡賽，成為歷來首位華人裁判。對於作為歷史第一人，陳頌豪坦言百般滋味：「看着大球場很多年，由看比賽時，跟朋友說笑要在這裡比賽，到今天我當上球證、助理球證，很多人說沒人能做到，到現在真的做到，感觸很大。」

陳頌豪於欖球員時代任職6號位或7號位的翼鋒位置，因經常跟球證爭論而被當時教練勸說報讀球證課程，以了解裁判的想法。之後他一直在球員與球證雙線發展，但傷患令他難以兼顧，最後決定提早「掛靴」，專心球證角色。陳頌豪轉換角色，由吹罰本地賽起步。到去年入選世巡賽，成為歷來首位華人球證，並將會在大球場主場執法，他希望證明這一件事。

另據文匯報報導，港隊上周末勇奪系列賽泰國站冠軍，即使面對韓國及日本隊也取得壓倒性勝利，正好在「香港國際七人欖球賽」前振奮士氣。