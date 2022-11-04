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打造「無菸世代」 港倡2009年後出生者終生禁買菸

香港新聞組／香港4日電
香港施政報告中提出於明年初進一步推展控菸，目標在2025年降低吸菸率至7.8%。（Getty Images）
香港施政報告中提出於明年初進一步推展控菸，目標在2025年降低吸菸率至7.8%。（Getty Images）

香港特首李家超首份施政報告，提出要將吸菸率在2025年之前從去年的9.5%降至7.8%，吸菸與健康委員會主席湯修齊昨日表示，早前曾向醫務衛生局局長盧寵茂提及考慮仿效紐西蘭等地的做法，禁止向指定年份後出生的人銷售菸草產品，建議將2009年或之後出生的市民定為「無菸世代」。

綜合大公報、明報報導，香港去年吸菸率9.5%，為首次降至單位數，湯修齊昨在傳媒聚會時表示，建議港府訂立「無菸世代」方案，在2025年開始，2009年或之後出生者不能再購買菸草。

湯又說，同時計畫於2030年達到5%的吸菸率，開始世衛的「菸草終局」，實行立法全面禁菸。湯修齊補充，據過往經驗，加菸草稅可在短時間內降低吸菸率，香港已有一段時間未調整相關稅率，建議先增100%菸草稅，屆時每包香菸售價約100港元（約13.7美元），其後兩年再按年增加50%；另建議擴大戶外禁菸區至所有公共交通站、學校或安老院外10米範圍，以及禁止銷售薄荷菸等調味菸等。

香港特首施政報告中提出於明年初進一步推展控菸，目標在2025年降低吸菸率至7.8...
香港特首施政報告中提出於明年初進一步推展控菸，目標在2025年降低吸菸率至7.8%。（中通社）

此外，湯修齊建議將菸包的健康警示面積由85%提升至100%，並禁止銷售點展示菸草產品。另外，據悉港府正準備再修例，容許電子菸等產品從陸路和海路經香港轉口貿易，湯修齊對此表示憂慮，指出港府今年4月起全面禁止電子菸、加熱菸等另類菸產品入口或在香港銷售，若再次修例，與禁電子菸的原則相違背，或令違例菸產品流入市面，有違當初立法原意。

長遠菸草政策關注組召集人盧啟律稱，支持港府參考外國控菸的成功例子，但點出紐西蘭沒禁止銷售電子菸及加熱菸，讓成年菸民有選擇權。他亦稱，香港近年私菸問題嚴重，且疫情影響經濟，憂慮此情況下大幅增加菸草稅將令菸民轉投地下市場，助長私菸問題。關注組指港府應打擊私菸，呼籲有關部門制定理性務實的菸稅策略。

醫衞局回覆查詢時表示，港府一直期望透過壓低香港吸菸率達至「無菸香港」，《施政報告》提到的公眾諮詢詳情將於明年初公布。

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