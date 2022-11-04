恒大許家印香港9000萬美元豪宅被銀行接管

內地知名地產商恒大財務危機持續惡化，集團創辦人許家印位於香港山頂布力徑的別墅已遭銀行接管。（中新社）

總負債近2兆元人民幣（約2739億美元）的中國恒大債務違約風險飆升，為金融市場和社會帶來頗大震盪。有消息指，中國恒大集團 主席許家印已出售其香港 的豪華別墅，以解決債務危機。許家印在香港太平山頂擁有三間獨棟別墅，其中一棟已被銀行接管。

綜合香港01、文匯報報導，許家印去年將三間位於山頂布力徑的別墅抵押給銀行和財務公司，而中國建設銀行（亞洲）已接管其中一間。建設銀行（亞洲）接管的別墅是山頂布力徑10號B座，面積約5000平方英尺，市值約7億元（港幣，下同，約8917.4萬美元）。

報導形容這是許家印私產被接管的「第一滴血」，另外兩間也已經抵押給財務公司。

此外，恒大集團位於香港灣仔的中國恒大中心也被中信銀行（國際）接管，當中涉及一筆76億元的貸款 ，大樓被接管後已公開招標出售，估值80億至90億元，10月31日截標，目前沒有結果。

許家印共持有山頂布力徑三棟別墅，即B座、C座和E座，市值為7億至10億港元。消息提到，2021年10月19日，山頂布力徑10號B座獲建行亞洲承造按揭，料套現3億港元，一年後建行亞洲就接管大宅，證實許家印的債務危機未解決。

此外，2021年11月16日，傳許家印將位於香港山頂的兩棟豪宅抵押至財務公司「歐力士」，共借8.2123億港元，該兩套房產的市值為18億港元。